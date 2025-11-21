¡Prepárate! Anuncia corte de luz este domingo, 23 de noviembre: Verifica AQUÍ si tu zona se verá afectada

21/11/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

Este domingo, 23 de noviembre, se llevará a cabo cortes de luz en distintas zonas del país. Conoce si tu área se verá afectada con la interrupción temporal de la energía eléctrica.

¿Dónde será el corte de luz este domingo?

A través de un comunicado lanzado en sus redes sociales y páginas oficiales, la Sociedad Eléctrica del Sur Oeste (Seal) y la empresa responsable de la distribución eléctrica en el norte del país, Hidrandina, informaron todos los detalles del corte de luz que realizarán este domingo.

Según se detalla, la medida responde a trabajos en el suministro eléctrico y acciones necesarias para mejorar la infraestructura de su sistema y el reforzamiento de redes de alta tensión, con el objetivo de garantizar que el servicio no sufran inconvenientes en un futuro.

En ese marco, te revelamos qué regiones del Perú se verán afectadas con la medida y así puedas tomar precauciones como desconectar aparatos sensibles a la energía eléctrica, asegurar alimentos en el refrigerador y planificar mejor tus actividades.

Sin luz en Arequipa

Áreas afectadas desde las 6:00 a.m. a 3:00 p.m. el 15 de noviembre.

el 15 de noviembre. Urbanizaciones del distrito de Cayma: León XIII.

León XIII. Urbanizaciones del distrito de Sachaca: Las Condes.

Las Condes. Urbanizaciones del distrito de Yanahuara: Cooperativa Entel Perú, Entel Perú, Independencia Americana, Juan XXIII, Las Casuarinas, Los Cedros, Magisterial III, Piedra Santa I-II, Primavera, Quinta Residencial Texao, Residencial El Chullo, San Rafael, Santa Beatriz, Santa Cecilia, Valencia, Víctor Andrés Belaúnde, Yanuara.

Cooperativa Entel Perú, Entel Perú, Independencia Americana, Juan XXIII, Las Casuarinas, Los Cedros, Magisterial III, Piedra Santa I-II, Primavera, Quinta Residencial Texao, Residencial El Chullo, San Rafael, Santa Beatriz, Santa Cecilia, Valencia, Víctor Andrés Belaúnde, Yanuara. Circuito 1605 por instalación de recloser, reemplazo de BC-409003.

Asimismo, Seal precisa que el corte también se dará desde las 6:00 a.m. hasta las 11:00 a.m., por corte programado por la empresa ET-Aymaraes S.A.C., pero en estas zonas:

Urbanizaciones del distrito de Caylloma: Coraza, Cuchocapilla, Jachaña, Pusa Pusa, Santa Rosa, Sotocaya.

Coraza, Cuchocapilla, Jachaña, Pusa Pusa, Santa Rosa, Sotocaya. Urbanizaciones del distrito de Sibayo : Condorcuyo.

: Condorcuyo. Urbanizaciones del distrito de Tisco: Ccascas, Tarucamarca.

Ccascas, Tarucamarca. Circuito Línea L - 6015 66KV.

Sin luz en Arequipa el domingo, 23 de novimbre, según SEAL.

Corte de luz en Áncash

Por su parte, Hidrandina informa que la luz se irá el domingo 23 de noviembre en las siguientes localidades de Áncash:

Distritos de Recuay, Aija, Ocros, Bolognesi y Huarmey desde las 7:00 a.m. hasta las 8:00 a.m.: Sectores de Recuay, Cátac, Cotaparaco, Huayllapampa, Llacllín, Marca, Pampas Chico, Pararín, Tapacocha y Ticapampa, Aija, Succha, Huacllán, Coris y La Merced, Congas, Huayllacayán, Cajamarquilla, Cochas, Choque, Chilcas y Acas y Copa, Cochapetí, Huayán y Malvas, Colquio, Antonio Raimondi.

De ahí se volverá a interrumpir el servicio en los mismos sectores, desde las 4:00 p.m. hasta las 5:00 p.m.

Así que si tenías planeado tener trabajo remoto desde casa, recuerda que el domingo, 23 de noviembre no habrá luz en las regiones de Arequipa y Áncash, según los últimos reportes de Seal e Hidrandina en redes sociales.