Ayacucho: Dictan prisión preventiva contra sujeto que confesó el asesinato de su expareja en Huamanga

21/11/2025 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

La Quinta Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Huamanga, en Ayacucho, consiguió que se le dictaran ocho meses de prisión preventiva a un sujeto identificado como Gregorio Quispe de 45 años. Confesó ser el autor del asesinato de su expareja, por lo que es investigado por el delito de feminicidio.

Víctima salió y no volvió a su domicilio

De acuerdo a la investigación de la fiscal provincial Noemí Huamaní Pillaca, la mujer que respondía al nombre de María Rodríguez (26), salió a trabajar en la mañana del pasado 10 de noviembre Había quedado en encontrarse con sus menores hijos a su salida, pero el encuentro nunca se dio.

Preocupados, los niños se comunicaron por teléfono con su tía, la ciudadana Bertha Rodríguez, manifestándole su preocupación debido a que no llegó al encuentro. Al día siguiente, la pariente acudió a la vivienda y constató que no había regresado.

Luego, una sobrina le dio a conocer que su expareja la había llamado días antes para amenazarla y se supo por su familia que ella lo había denunciado. Tras estos acontecimientos, decidieron ir ante la policía para poner una denuncia por su desaparición.

Cuando esto ocurría, Gregorio Quispe llegó hasta la Comisaría Rural PNP Chacco, confesando ser el autor del asesinato de María Rodríguez. Precisó que dejó el cuerpo de la víctima en el centro poblado de San Cristóbal de Casaorcco, distrito de Carmen Alto, a la altura del kilómetro 400 de la carretera Huamanga - Andahuaylas.

Efectivos de la Policía Nacional acudieron junto al homicida confeso hasta el lugar que indicó, encontrando una bolsa de rafia con manchas de sangre bajo un puente. Tras confirmarse su identidad, la necropsia indicó que la causa de su muerte fue por una fractura de bóveda craneal y traumatismo cerebral medular, producto de un objeto contundente.

La imputación contra el homicida confeso

El Ministerio Público imputó a Gregorio Quispe el haber asesinado a su exconviviente en un contexto de violencia familiar, control, hostigamiento, subordinación y discriminación por razones de género. Esto atendió a las agresiones físicas, psicológicas y a las denuncias previas que realizó la víctima.

Se presume que el crimen ocurrió en la casa del detenido, luego de sostener una discusión y atacarla con un arma punzocortante, para acabar con su vida con un agente contundente.

Un hombre que confesó el asesinato de su expareja en Huamanga, Ayacucho, estará con prisión preventiva por los próximos ocho meses. El sujeto habría atacado a la mujer en la cabeza y luego intentó deshacerse del cuerpo.