Sujetos atacan cobardemente a menores a las afueras de un colegio en San Juan de Lurigancho

21/11/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

La inseguridad en distintas partes del país parece de nunca acabar. Esta vez, las víctimas son un grupo de menores de edad de un colegio en San Juan de Lurigancho que han sufrido en los últimos días el ataque de dos sujetos con presuntas alteraciones mentales.

Sujetos atacan a escolares en SJL

Gracias a las cámaras de seguridad del lugar, se logra observar como fue la violenta agresión de una de estas personas contra un joven que resultó con heridas, cortes y demás. El hombre camina con total normalidad por la vereda de la avenida Malecón Checa cuando de pronto ubica a los dos escolares parados a un lado.

Sin mediar palabra y sin reparo alguno, el sujeto ataca a uno de ellos con arma blanca apuñalándolo en repetidas ocasiones. El joven lo sujetó de las manos logrando tumbarlo al piso para defenderse de la agresión. El otro escolar también lo apoya propinándole golpes contra el cuerpo del agresor.

Tras varios segundos, vecinos que estaban en la escena intervinieron para poner a buen recaudo a los menores. El hecho ocurrió el último martes 18 de noviembre a las afueras de la Institución Educativa 0089 Manuel González Prada.

Madres de familia exigen mayor seguridad

Como era de esperarse, un grupo de madres de familia hicieron un plantón a las afueras de este colegio exigiendo acción inmediata por parte de las autoridades. Según indicaron, los dos sujetos sufrirían de alteraciones mentales por lo que pidieron apoyo de la PNP y serenazgo del distrito antes que suceda algo peor.

"Hay dos personas diferentes que vienen atacando a los jóvenes y queremos seguridad. Presencia de serenazgo, policía y que nos apoye el alcalde de San Juan de Lurigancho. No sabemos nada de ellos, solo dice que para rondando y puede pasar algo peor mañana", indicó una de ellas a Panamericana.

Incluso, otra mamá aseguro que los serenos y agentes policiales solo hacen acto de presencia en algunas ocasiones para luego retirarse. La directora indicó que su competencia es solo al interior del centro educativo por lo que la seguridad de los menores en las calles es responsabilidad de los padres y de otras autoridades.

"La policía o el serenazgo viene solamente un rato, se toma la foto y se va. Eso es preocupante ya que al menos deberían estar a la hora de entrada y de salida donde la concurrencia de los estudiantes es mayor, pero solo vienen un ratito y luego desaparecen", añadió.

De esta manera, dos sujetos con aparentes alteraciones mentales atacan cobardemente a escolares de la Institución Educativa 0089 Manuel González Prada en San Juan de Lurigancho.