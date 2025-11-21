Emergencia en el Rímac: Fuerte INCENDIO fue registrado cerca a asilo de adultos mayores 'Hogar Canevaro'

21/11/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

Emergencia en el Rímac. Un fuerte incendio fue reportado en el jirón Madera, cerca al asilo de adultos mayores, Hogar Canevaro. Varias unidades del Cuerpo General de Bomberos han acudido hasta el lugar del siniestro.

Fuerte incendio en el Rímac

Un nuevo siniestro se registró en la capital este viernes 21 de noviembre aproximadamente a las 2 y 28 de la tarde, exactamente en el jirón Madera N° 200 en el distrito limeño anteriormente mencionado.

De acuerdo a información del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú (CGBVP) hasta el lugar de la emergencia acudieron al menos 9 unidades para sofocar las llamas de fuego y controlar el siniestro.

Un total de 2 autobombas, una unidad médica, otra de rescate, dos cisternas, una camioneta y dos unidades autobomba/rescate son los vehículos que fueron desplegados para ayudar en las actividades de socorro a fin de mitigar el incendio de código 2.

De acuerdo a información preliminar, las llamas se iniciaron en el interior de una vivienda de dos pisos que está fabricada con material precario. Vale indicar que la causa de la emergencia aún es desconocida.

Al respecto, tanto los bomberos como personal del Serenazgo del municipio rimense se encuentran llevando a cabo las diligencias correspondientes.

Bomberos tuvieron inconvenientes para sus labores

Cabe señalar que, de acuerdo a información de los mismos hombres de rojo, en un inicio se presentaron inconvenientes para llevar a cabo las actividades de mitigación del incendio.

Pero gracias a la colaboración de Sedapal se pudo llevar a cabo ello principalmente con la proporción de recurso hídrico que fue crucial para sofocar las llamas de fuego.

Persona que vive en vivienda lo perdió todo

Exitosa dialogó con la persona que vive en el predio, quien resultó afectada debido a que el siniestro consumió todas sus pertenencias. La señora vivía junto a su padre, un adulto mayor que se encuentra a buen recaudo. Sin embargo, quienes se vieron afectados fueron los 12 gatos que tiene. Los bomberos le entregaron los restos de una de sus mascotas.

"He perdido todo, ropa, mis animales. Todo me ha tomado de sorpresa porque mi papá es una persona de 93 años, él fue quien me avisó que se estaba propagando el incendio en la cómoda de mi dormitorio en donde yo duermo", sostuvo.

Hasta el momento los bomberos vienen controlando el incendio de código 2 que fue registrado en el distrito del Rímac, específicamente en el jirón Madera, en el que el Cuerpo General de Bomberos Volunatrios del Perú desplegó hasta nueve unidades con el propósito de controlar y sofocar las llamas de fuego.