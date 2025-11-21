Cae 'Mamadeo' en Perú: Extorsionador buscado en Colombia era cabecilla de facción del Tren de Aragua

21/11/2025 / Exitosa Noticias / Policial

Gracias al trabajo articulado entre la Policía Nacional del Perú (PNP) y la Policía Nacional de Colombia, el ranqueado criminal Keiber Oscaiber Torres Torres, conocido en el mundo criminal como alias 'Mamadeo' fue capturado en Chimbote tras una intensa búsqueda internacional.

Cayó en Perú

Alias 'Mamadeo', cabecilla de la red criminal del Tren de Aragua fue capturado en Chimbote. El sujeto contaba con un pedido de recompensa por 120 millones de pesos colombianos. Ante el pedido de captura en su contra, el criminal se trasladó hacia el Perú y extendió el poderío de la organización criminal que manejaba.

Según el reporte de la Gobernación de Casanare, en Colombia, el detenido operaba en tal jurisdicción atacando a ciudadanos, clubes nocturnos, comerciantes, entre otros negocios. Al momento de su captura, le intervinieron una pistola y una granada.

Tal como usaba en los vídeos que usaba para amedrentar a sus víctimas. "Este criminal alias 'Mamadeo' está entregando información de sus colaboradores", indicó el gobernador colombiano César Ortiz.

La PNP capturó al criminal en la región de Ancash donde se encontraba realizando las mismas actividades criminales que en Colombia. A través de la Interpol se logró la ubicación e identificación del hombre en el territorio peruano.

🚨 #Chimbote | La @PoliciaPeru capturó a alias Mamadeo, uno de los extorsionadores más buscados en Colombia. El extranjero cayó junto a los miembros de la facción del Tren de Aragua denominada Los Espartanos. Se les incautó explosivos, municiones, celulares y una moto. pic.twitter.com/r8pFGr0NA7 — Ministerio del Interior 🇵🇪 (@MininterPeru) November 21, 2025

Recompensa de 120 millones de pesos

'Mamadeo' estaba incluido dentro de los más buscados en Colombia y la facción a la que pertenecía fue elevada por las autoridades policiales y judiciales de Colombia como un grupo delincuencial organizado. "Esta persona era del Tren de Aragua", indicó una autoridad policial colombiana.

El pasado mes de octubre, el ministro de Defensa de Colombia emitió una recompensa de 120 millones de pesos por el paradero del criminal. Ante tal aviso, el sujeto se trasladó hacia el Perú.

La modalidad bajo la que obtenían dinero era a través del uso de billeteras digitales donde no se puede lograr fiscalización. Parte del clan delincuencial también fue capturado. Una mujer encargada de la parte económica junto a otro hombre, también fueron capturados en Perú.

Colombia solicitará extradición

Actualmente, Torres Torres seguiría un proceso en Perú debido a las actividades delictivas que ejercía en el territorio peruano. Sin embargo, la Fiscalía de Colombia solicitaría su extradición.

"A través de la Fiscalía, ya entraría a trabajarse, a través de sus convenios internacionales, con la Fiscalía de Perú para poder adelantar otro tipo de actividades que permite extraer, a través de los teléfonos celulares (...) de todos los hechos que cometió aquí en Colombia", precisó

