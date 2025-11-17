Delia Espinoza declarará hoy ante la JNJ por su presunta obstaculización en reposición de Patricia Benavides

17/11/2025 / Exitosa Noticias / Judiciales

El Pleno de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) citó para este lunes 17 de noviembre, a partir de las 8:30 a. m., a la suspendida fiscal suprema Delia Espinoza Valenzuela, en el marco de las investigaciones que afronta por su presunta obstaculización en la reposición de la también fiscal suprema Patricia Benavides Vargas, en junio último.

Como se recuerda, la crisis institucional en el Ministerio Público inició a mediados del mes en referencia tras el fallo de la entidad que disponía dicha restitución; sin embargo, no pudo concretarse, luego de que en su momento el Poder Judicial suspendiera de sus funciones a Benavides Vargas.

Diligencia programada

A través de una citación de fecha 11 de noviembre, la instructora y miembro titular de la JNJ, María Teresa Cabrera Vega, programó la audiencia virtual de Delia Espinoza, a fin de que brinde sus descargos por el mencionado caso. El documento puntualiza que la suspendida fiscal no se conectó a la diligencia que en un principio había convocada para el 3 de noviembre último.

Asimismo, la citación precisa que la audiencia se realizará bajo apercibimiento de prescindirse de su testimonio, esto en medio del fallo del 9.° Juzgado Constitucional de Lima que ordenaba su reposición a la cabeza de la Fiscalía de la Nación y la suspensión de todos los actos de investigación del caso que la investiga por su conflicto con Patricia Benavides.

Sobre esto último, el plazo que tenía la JNJ para reponerla en el cargo venció el miércoles 12 de noviembre; no obstante, tras no haber cumplido con el mandato judicial, desde la defensa de Espinoza Valenzuela dejaron a entrevar que podrían denunciar a los magistrados por desacatar dicha medida.

Fiscalía de la Nación a la deriva

Quien se pronunció en las últimas horas sobre la posibilidad de dejar el cargo fue el fiscal de la nación interino Tomás Gálvez Villegas. Desde los exteriores del Ministerio Público, el letrado confirmó que hasta el viernes 14 último no ha recibido notificación alguna por parte de la JNJ para apartarse de sus funciones.

"Claro, tiene que venir una notificación para que me vaya. Yo no sé que ha dicho, yo te puedo decir que a la Fiscalía no ha llegado nada. Depende de la Junta", indicó.

Sobre la posibilidad de que la JNJ presente un recurso de apelación por el fallo del Juzgado Constitucional, Gálvez dijo "desconocer" ello, puesto que, el Ministerio Público no es parte de la querella.

Un nuevo capítulo se abre en la crisis entre ambas fiscales supremas, a cinco meses de haberse originado desde el interior de la JNJ.