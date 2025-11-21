Óscar Arriola asegura que la PNP respetará asilo político de Betssy Chávez en la Embajada de México

21/11/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

Luego de que se le dictara prisión preventiva a Betssy Chávez por cinco meses y, simultáneamente, se registrara mayo presencia policial en la embajada de México, así como la del comandante general de la PNP Óscar Arriola, este detalló las razones de su visita.

Arriola en embajada de México

Luego de observarse mayor movimiento policial en la residencia diplomática, ubicada en San Isidro, e incluso observarse la presencia del líder de la PNP, este detalló que acudió como parte de una supervisión de los servicios que brinda la institución.

"El general de la Policía Nacional tiene actividades de control, de supervisión de los diversos servicios y siendo uno de ellos, los apostados en los servicios de la embajada (...) lo único que hicimos fue pasar para revisar, supervisar y hacer las recomendaciones del caso dada la situación de lo que se vive en torno de los personajes que contienen las últimas medidas jurídicas", explicó.

Asimismo, se refirió al pedido que han hecho múltiples figuras políticas en torno al arresto de la expremier, pidiendo que la PNP ingrese a la sede diplomática para hacer cumplir el requerimiento judicial.

"Cuando se trata de personas que están encubiertas bajo un privilegio de derecho de asilo o de refugio, también estamos en plena y constante coordinación con el señor Canciller de la República. Además, se cumplen con todas la normas internacionales que tengan que ver con estas instituciones jurídicas del asilo político o refugio. Respetamos nosotros lo que está establecido en los estándares internacionales ", aseguró.

Estas declaraciones fueron brindadas durante la presentación de más de 100 agentes policiales que participarán de los Juegos Bolivarianos 2025 que reunirá a 17 países en el Perú.

Lady Camones pide que se ingrese a embajada

Luego de dictarse prisión preventiva contra Betssy Chávez, la congresista Lady Camones exigió que se haga uso de la fuerza con el fin de que la expremier se someta a la justicia. En entrevista en Canal N, la presidenta de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales afirmó que el Parlamento respeta las competencia del Poder Judicial.

"Las decisiones que tengan que tomar para la persecución de los delitos tienen que hacerse de manera inmediata. Quienes están inmersos en procesos penales o de investigación tienen que someterse a la justicia", señaló.

Pese a lo declarado, la legisladora niega rotundamente que Chávez sea una perseguida política y exhortó a la PNP a hacer uso de la fuerza para hacer cumplir la medida judicial.

En esa línea, el comandante general de la PNP Óscar Arriola aseguró que la policía respetará el asilo político de Betssy Chávez, quien se encuentra resguardada en la embajada de México.