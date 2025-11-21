¡Atención! Embajada de EE.UU. anuncia nuevas citas para obtener la VISA: "No te pierdas el Mundial"

21/11/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

La Embajada de Estados Unidos en Perú anunció nuevas citas B1 y B2 y adelanto de citas ante la expectativa de viajeros que no alcanzarían a disfrutar del Mundial 2026. Conoce los detalles del reciente aviso en la siguiente nota.

Pronta apertura de citas

Ante la alta demanda de citas, la Embajada de los Estados Unidos en Lima ha anunciado la apertura de nuevas citas para entrevistas para visas de turista (B1 y B2) y adelantos para tramitar la visa.

De esta manera, los solicitantes podrían requerir una nueva fecha de adelanto o obtener una nueva oportunidad de acceder a una citación. Debido a que la demanda de visas de turista es alta no todos podrán acceder a una. Sin embargo, ante el nuevo anuncio, los solicitantes tendrán nuevas oportunidades.

¿Pensabas que no llegarías al Mundial en Estados Unidos?

¡Buenas noticias! Muy pronto anunciaremos nuevas citas B1/B2 y adelantos de citas.

Recuerda: somos tu fuente oficial de información sobre visas para viajar a los Estados Unidos. Mantente atento a nuestras redes. pic.twitter.com/mfPjGlMWNS — Embajada EEUU Perú (@USEMBASSYPERU) November 21, 2025

Si bien la embajada no ha anunciado la fecha de inicio para las nuevas citas, piden que los usuarios se mantengan al tanto de la información oficial propiciada a través de sus cuentas oficiales.

Viajes de emergencia

Por otro lado, los viajeros que tengan una necesidad de emergencia verificada para viajar hacia Estados Unidos, deben de ingresar al siguiente link. En tal sitio web, se debe programar una cita y, posteriormente, seleccionar la opción de cita de emergencia. En ella se deberá presentar la justificación, sin excepción, para el pedido.

Entre los viajes de emergencia se incluyen los viajes urgentes relacionados a situaciones de vida o muerte, emergencia médica del solicitante y/o familiar cercano. Según la propia página de la Embajada, los viajes por turismo no se consideran una emergencia.

Actualización de visas de no inmigrante

Desde el pasado 2 de setiembre, la embajada hizo anuncio de un nuevo requisito para obtener las visas de no inmigrante, ciudadanos extranjeros que ingresar al país de manera temporal por situaciones de turismo, tratamiento médico, negocios, trabajo temporal, estudio u otras razones similares.

El nuevo requisito para los solicitantes es asistir a una entrevista personal con un oficial consular de forma presencial. Tal disposición incluye a los menores de 14 años y mayores de 79 años. Esta nueva actualización incluye a estos dos grupos etarios que hasta el momento se encontraban exonerados.

Con este nuevo requisito la Embajada de Estados Unidos busca un mayor control tanto de su seguridad nacional como una mejor experiencia de visita para el solicitante de visa de no inmigrante.

Ante la llegada de la Copa Mundial de Fútbol 2026, muchos solicitantes buscan llegar a Estados Unidos, ante ello, la Embajada de Estados Unidos ha anunciado nuevas citas B1 y B2 y adelanto de citas.