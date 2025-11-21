PNP desarticula a la banda 'Los Intocables de San Juan de Lurigancho: Involucrada en asesinato de un obrero

21/11/2025 / Exitosa Noticias / Policial

La Policía Nacional logró detener a tres hombres que formarían parte de la organización criminal denominada 'Los Intocables de San Juan de Lurigancho', dedicada a la extorsión a obras de construcción y podrían estar involucrados en el asesinato de un obrero en el mes de junio.

Desarticulación de banda

La intervención se realizó a través de agentes de la Depincri de Surco que divisaron una camioneta blanca de manera sospechosa en la que se encontraban los tres sujetos que cuentan con una serie de antecedentes, a la altura de la avenida Las Flores con el jirón Modragora.

Se trata de Roberto Carlos Carbajal Flores, de 36 años, quien cuenta con denuncias por lesiones, extorsión, coacción e incluso registra un ingreso al penal Pisci de Chiclayo por extorsión, entre 2017 y 2018. Junto a él fueron hallados Juan Antoni Bruffau Satan, de 20 años, quien tiene el antecedente de portar ilegalmente un arma de fuego; y un menor de edad de tan solo 16 años.

Durante el trabajo policial se les incautó dos pistolar calibre 9 milímetros, una de ellas abastecida con 12 municiones, así como ocho bolsas con droga, tres teléfonos celulares, chalecos reflectantes, cascos y un chaleco antibalas.

Vinculo con crimen

En diálogo con Exitosa, el coronel Orlando Riveros detalló que esta banda criminal estarían implicada en el asesinato contra un trabajador de la empresa de construcción civil Los Portales, la víctima fue identificada como Neyser Torres Chilcon, de 30 años.

El obrero fue atacado por dos sujetos a bordo de una motocicleta que usaban chalecos como incautados. Los sujetos dispararon en incontables oportunidades contra la víctima que fue trasladada hasta un establecimiento médico en donde se confirmó su fallecimiento.

Según detalló la PNP, los integrantes de esta banda se habrían infiltrado en la empresa en mención con la finalidad de controlar desde dentro el cobro y pago de las extorsiones.

El operativo se realizó tras un trabajo arduo de investigación y de inteligencia por parte de las autoridades, por lo que al momento de la intervención se le halló en flagrancia, pues se encontraban por una obra de la empresa.

Los detenidos han sido puestos a disposición de las autoridades y el caso continúa siendo materia de investigación para conocer el monto exacto que se solicitaba a la empresa y si es que hay más víctimas de la banda.