¡ATENCIÓN! Perú tendrá su primera película lanzada en Disney+: No es "Isla Bonita"

Este año se estrenará una cinta peruana dentro del catálogo de Disney+, una de las plataformas de streaming más reconocidas a nivel mundial. Este hecho prepararía el terreno para que futuras películas peruanas lleguen a más plataformas de streaming y que alcancen exposición internacional. Entérate más sobre el filme en la siguiente nota.

¿Qué película peruana será lanzada en Disney+?

'Bienvenidos al paraíso' será la primera película peruana en ser incluida dentro del catálogo de Disney+. El filme está dirigido por Ani Alva Helfer, realizadora peruana que trajo cintas taquilleras como 'No me digas solterona', 'Soltera, casada, viuda, divorciada', 'Isla bonita', etc. Cabe resaltar que este último título ha llegado a Netflix, otra plataforma de streaming de renombre.

La película cuenta con una producción de alto nivel y un elenco A1 con figuras como Tatiana Calmell, recientemente coronada como Miss Perú 2024, Katia Condos, Bruno Odar, entre otros. Su lanzamiento a la reconocida plataforma de streaming viene gracias a que es distribuida por Star Distribution LA, empresa que pertenece a Disney.

Las escenas fueron grabadas en República Dominicana, por lo que podremos apreciar playas paradisiacas y paisajes increíbles como locaciones escogidas para la cinta. Además, cuenta con la participación de prestigiosos productores de películas icónicas como 'La ciudad perdida' y 'Shotgun Wedding'.

¿De qué se trata el filme?

"Una joven pareja se enamora de inmediato y decide casarse en una lujosa boda en el Caribe. Sin embargo, sus vacaciones se transforman en una montaña rusa de celos que termina en caos. Un lugar paradisíaco, una boda de ensueño, una pareja ideal, invitados de lujo... ¿Qué podría salir mal? ¡Todo!" señala la sinopsis oficial de 'Bienvenidos al Paraíso'."

Reparto

El privilegiado elenco del filme está conformado por actores peruanas con una basta trayectoria y reconocimiento internacional.

Tatiana Calmell como Kiki

Andrés Salas como Lucas

Vicente Santos como Vicente

Franco Cabrera como Miki, amigo de Lucas

Patricia Barreto como Cata, mejor amiga de Kiki

Yisney Lagrange como Mónica

Katia Condos como Sofía, madre de Kiki

Bruno Odar como Gonzalo, padre de Kiki.

¿Cuándo se estrenará?

"Bienvenido al Paraíso" está programado para estrenarse el miércoles 28 de agosto de 2024 en Disney+. Este día es un momento histórico para el cine peruano, ya que nunca antes se había proyectado una película peruana en esta plataforma.

Las expectativas son altas y tanto los críticos como el público esperan con ansias la comedia a nivel internacional. Este estreno no sólo beneficia a la película en sí, sino que también abre nuevas oportunidades para otras producciones peruanas en el futuro.

La película se transmitirá 5 meses después de su debut en todos los cines nacionales, que tuvo lugar el 28 de marzo. Además, es apta para todo público, por lo que podrás disfrutar de esta divertida comedia con toda la familia.

De esta manera, conocemos la primera película peruana que entrará al catálogo de Disney+, plataforma de streaming de fama mundial y agregamos un triunfo para la industria cinematográfica en nuestro país, ¡Sigamos promoviendo al cine peruano!