Ejecutivo observa autógrafa de 'Ley del cine' aprobada en el Congreso: "No garantiza estímulos imparciales"

El Poder Ejecutivo observó la autografía de la 'Ley del Cine', aprobada por el Congreso en junio de este año. La propuesta que plantea incentivos económicos y fiscales ha sido acusada de no garantizar la distribución imparcial de estos.

En el oficio enviado al presidente del Palacio Legislativo, Alejandro Soto Reyes, el Gobierno de Dina Boluarte emitió una serie de observaciones de la iniciativa legislativa conocida como la 'Ley Tudela'. Las objeciones engloban el otorgamiento de beneficios tributarios e incumplimiento de reglas fiscales, así como estímulos a la actividad cinematográfica y audiovisual que ya existirían.

Por otra parte, también indican que la legislación del impuesto a la renta ya permite la deducción de gastos a raíz de donaciones. En ese sentido aclara que la propuesta no contempla que la "deducción de donaciones realizadas a empresas".

"La autógrafa no reconoce la importancia de la especialización de la materia para garantizar el otorgamiento de estímulos de manera autónoma e imparcial. (...) La autógrafa no reconoce que la entrega de estímulos a la industria cinematográfica genera réditos a la economía local, regional y nacional. (...) La autógrafa no considera la institucionalidad que debe guardar la identificación, rescate, catalogación, conservación, digitalización, masterización, promoción, acceso e investigación de la herencia audiovisual", señala el documento.