Autorizan restablecimiento del servicio ferroviario entre Ollantaytambo y Machu Picchu tras choque

02/10/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

La empresa Ferrocarril Transandino S.A. autorizó la reanudación del servicio de trenes hacia Machu Picchu a partir de las 17:40 horas de este 2 de octubre. La medida se oficializó tras el término de todas las revisiones correspondientes de infraestructura en el tramo ferroviario.

El cese temporal de las operaciones se originó aproximadamente a las 13:25 horas, debido a un choque entre dos trenes pertenecientes a las compañías Inca Rail y PeruRail. Este incidente tuvo lugar específicamente a la altura de la localidad de Pampacahua, obligando a paralizar los servicios programados hacia la ciudadela incaica.

Detalles del accidente y acciones de contingencia

Tras el reporte de la emergencia en la zona de Pampacahua, se desplegaron rápidamente diversas acciones de revisión técnica para salvaguardar la integridad de la vía. El objetivo principal de estas labores fue evaluar el estado de la infraestructura afectada y de esta manera lograr garantizar un restablecimiento del tránsito ferroviario para todos los usuarios.

De acuerdo con la información brindada por la empresa PeruRail, el suceso no dejó daños personales registrados entre los ocupantes que viajaban a bordo de ambas unidades de transporte. Esta confirmación trajo alivio mientras el Ministerio de Transportes y Comunicaciones y demás autoridades competentes supervisaban las labores pertinentes en la zona en cuestión.

Comunicado de la empresa

Normalización del flujo de visitantes en la ruta

Luego de la revisión de la zona junto a las autoridades, se otorgó la esperada luz verde al tránsito en la vía férrea. Las operaciones habituales retomaron su curso devolviendo la normalidad y tranquilidad a los pasajeros que se dirigen hacia ciudadela de inca.

"Ferrocarril Transandino S.A. (FTSA) informa que tras las diligencias realizadas en la zona del incidente con las autoridades competentes, se ha autorizado la reanudación de las operaciones ferroviarias en el tramo Ollantaytambo-Machupichu (..), se lee en el comunicado.

La entidad responsable de la infraestructura vial expresó un mensaje de agradecimiento por la comprensión de los usuarios durante todo el periodo que duró la suspensión forzosa de las actividades comerciales. Esta reapertura permite que las diferentes concesionarias puedan ejecutar el proceso para regularizar de forma progresiva todos los traslados pendientes.