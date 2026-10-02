ERM 2026: ONPE inicia esta noche la distribución y entrega del material electoral a los locales de votación de Lima y Callao

02/10/2026 / Exitosa Noticias / Política

A menos de 48 horas para el inicio de las elecciones regionales y municipales 2026, la Oficina de Procesos Electorales (ONPE) comenzará este viernes 2 de octubre la distribución y entrega del material electoral hacia los locales de votación de Lima Metropolitana y el Callao.

Es importante precisar que, para esta nueva jornada democrática, todos los locales de votación a nivel nacional están a disposición del organismo electoral desde las desde las 4:00 p. m. de hoy hasta las 6:00 p. m. del lunes 5 de octubre, con la finalidad de permitir la "instalación, desarrollo y cierre del proceso electoral".

¿Desde a qué hora empezará la distribución del material electoral?

De acuerdo con los señalado por la ONPE, en el caso de Lima Metropolitana y la Provincia Constitucional del Callao, la entrega del material electoral se realizará desde las 10:00 p. m. de hoy, viernes 2 de octubre, con la participación de 250 unidades de transporte.

Entre los insumos electorales que se entregarán figuran cédulas de sufragio, actas electorales, relación y lista de electores, lapiceros, cintas adhesivas y tampones para huella dactilar. También manuales de instrucciones para miembros de mesa, sobres plásticos para remitir las actas electorales, láminas de protección de resultados, sobres para impugnación del voto, cabinas de votación, ánforas electorales y el material electoral de contingencia.

Además de la carga mencionada, se distribuirán aproximadamente 6 000 plantillas Braille, a fin de facilitar el voto de las personas con discapacidad visual. Por cada local de votación se distribuirá, como mínimo, dos plantillas, dependiendo de la cantidad de centros de acopio que tenga.

El organismo electoral detalló que han tomado todas las previsiones del caso, a fin de evitar los incidentes similares que ocurrieron durante la primera vuelta presidencial de abril último, donde el equipamiento no llegó en el tiempo previsto a los locales de votación de la capital.

¿Cómo siguen las restricciones electorales?

De acuerdo con lo informado por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), la primera restricción empezó a las 00:00 horas del lunes 28 de septiembre, con la prohibición de difusión de encuestas de opinión a través de los medios de comunicación.

Asimismo, la segunda restricción entró en vigencia desde la medianoche del viernes 2 de octubre con la suspensión de reuniones y manifestaciones de índole político. Del mismo modo, desde las 00:00 horas del sábado 3 también queda prohibida toda clase de propaganda política a nivel nacional.

Desde las 8:00 a. m. del sábado 3 de octubre queda restringida la venta de bebidas alcohólicas (ley seca) hasta la misma hora del lunes 5 de octubre. Por su parte, durante el día de la elección (domingo 4 de octubre), no están permitidas las reuniones de carácter político en un radio no menor de 100 metros de los centros de sufragio.

Desde la JNE expresan que estos comicios se llevarán a cabo de manera transparente, ordenada y en estricto respeto a lo que la población decida en las urnas.