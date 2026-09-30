Marcha blanca en la Vía Expresa Grau para conectar Metropolitano y tren comenzará el 1 de octubre

30/09/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Este jueves 1 de octubre comenzará la marcha blanca del nuevo tramo del Metropolitano por la Vía Expresa Grau, un periodo de prueba dispuesto por la Empresa Municipal de Apoyo a Proyectos Estratégicos (Emape) que permitirá evaluar la operación del servicio y el flujo de pasajeros antes de iniciar su funcionamiento regular.

Detalles operativos y estaciones habilitadas durante la etapa de prueba

La fase de prueba se desarrollará entre el 1 y el 6 de octubre en el horario comprendido de 10:00 a. m. a 4:00 p. m., periodo en el que circularán dos buses diarios con un intervalo aproximado de 20 minutos en ambos sentidos. La operación en este tramo estará concentrada entre la Estación Central y la estación Parinacochas.

Durante estos días de evaluación, la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) precisó que los usuarios podrán abordar y descender libremente de las unidades en los puntos asignados para la ruta. Las paradas habilitadas para el ascenso y descenso de pasajeros comprenden las estaciones Central, Abancay, Andahuaylas y Parinacochas.

Esta etapa inicial permitirá a los técnicos recoger información estratégica sobre los tiempos de viaje, la demanda proyectada y la frecuencia ideal de los buses. De igual manera, las pruebas servirán para supervisar el rendimiento de los sistemas electrónicos y verificar el correcto funcionamiento de los componentes técnicos instalados a lo largo del corredor.

¡𝐀𝐭𝐞𝐧𝐜𝐢𝐨𝐧, 𝐮𝐬𝐮𝐚𝐫𝐢𝐨𝐬! 📢



¡𝐄𝐥 𝐌𝐞𝐭𝐫𝐨𝐩𝐨𝐥𝐢𝐭𝐚𝐧𝐨 𝐥𝐥𝐞𝐠𝐚 𝐚 𝐥𝐚 𝐕𝐢𝐚 𝐄𝐱𝐩𝐫𝐞𝐬𝐚 𝐆𝐫𝐚𝐮! 🚌



Del 1 al 6 de octubre, podrás participar del periodo de prueba de la conexión Estación Central - Abancay - Andahuaylas - Parinacochas. pic.twitter.com/5uR8naLqOw — Autoridad de Transporte Urbano (@ATU_GobPeru) September 29, 2026

Infraestructura vial e interconexión con la Línea 1 del Metro

La obra ejecutada por la Municipalidad Metropolitana de Lima a través de Emape comprende la extensión del recorrido del Metropolitano hacia la Vía Expresa Grau mediante una vía segregada de 2.8 kilómetros de longitud. Para garantizar la fluidez y seguridad del trayecto, la infraestructura cuenta con nueve intersecciones semaforizadas a lo largo de todo el recorrido.

El trazado físico conecta la Estación Central con la zona alta de Grau, incorporando tres paraderos intermedios y estableciendo un punto estratégico de transferencia con la Línea 1 del Metro de Lima. Este enlace clave entre ambos sistemas masivos facilitará el desplazamiento de miles de personas que diariamente transitan entre el centro de la ciudad y Lima Este.

Con la habilitación de este corredor intermodal, las autoridades buscan reducir progresivamente los tiempos de viaje de los ciudadanos mediante un flujo directo de transporte masivo. La integración entre el Metropolitano y el Tren Eléctrico representa una mejora en la red de movilidad urbana de la capital, conectando a los pasajeros de manera más ágil y eficiente.

En ese sentido, la marcha blanca marcará el inicio de la marcha operativa en la Vía Expresa Grau, permitiendo ajustar los detalles técnicos y logísticos necesarios para consolidar la interconexión entre el Metropolitano y la Línea 1 del Metro de Lima.