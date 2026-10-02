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Investigación fiscal en curso

Fiscalía logra detención preliminar de investigado por presunto material ilegal en Jaén

El Ministerio Público logró la detención preliminar de un investigado por presunto material ilegal en Jaén, luego de una alerta internacional que permitió iniciar las diligencias.

Fiscalía ejecutó operativo por alerta internacional.
Fiscalía ejecutó operativo por alerta internacional. (Difusión)

02/10/2026 / Exitosa Noticias / Judiciales / Actualizado al 02/10/2026

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La Fiscalía logró la detención preliminar de un investigado por presunta pornografía infantil en Jaén, Cajamarca, tras una investigación iniciada por una alerta internacional. El operativo permitió allanar un inmueble, incautar dispositivos electrónicos y realizar diligencias relacionadas con una menor ubicada en Tarapoto.

Investigación comenzó tras alerta de NCMEC

Según el Ministerio Público, la investigación se inició a fines de enero de 2026, luego de una alerta del NCMEC, organización que recibió información de Google sobre la presunta producción de material de abuso sexual infantil. A partir de esta comunicación, las autoridades comenzaron las diligencias para esclarecer los hechos.

La Fiscalía Especializada en Delitos de Trata de Personas de Lima Centro obtuvo una orden judicial de detención preliminar y allanamiento contra el investigado. La medida permitió desarrollar el operativo en Jaén con participación de agentes especializados de la Policía Nacional del Perú.

Durante la intervención, las autoridades incautaron dispositivos electrónicos que serán sometidos a peritajes. Los equipos forman parte de los elementos recogidos durante el operativo y serán analizados para determinar si contienen información relacionada con los hechos que son materia de investigación fiscal.

Detenido.
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Como parte de las diligencias, personal fiscal y policial también se trasladó hasta un caserío de Tarapoto, donde se realizó una intervención vinculada con una menor presuntamente relacionada con la investigación. Las autoridades desarrollaron las acciones correspondientes para garantizar su protección durante el procedimiento.

La diligencia estuvo dirigida por la fiscal provincial Janett Marilú Mendoza Benel, con la participación de la fiscal adjunta provincial Karla Pasache. En el operativo también participaron integrantes de la División de Investigación de Ciberprotección Infantil de la PNP y representantes de Our Rescue.

Dispositivos serán sometidos a peritajes

Tras la detención preliminar, la Fiscalía continuará con las diligencias destinadas a esclarecer la presunta producción de material de abuso sexual infantil. Los dispositivos electrónicos incautados serán sometidos a evaluaciones especializadas para obtener información que contribuya al desarrollo de la investigación.

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Investigación fiscal.
Investigación fiscal.

La alerta recibida a través del NCMEC permitió que las autoridades iniciaran las acciones correspondientes. La comunicación reportada por Google fue incorporada como elemento que dio origen a las diligencias fiscales, mientras el Ministerio Público continúa recopilando información sobre el caso.

El operativo comprendió distintas diligencias en Jaén y Tarapoto, con intervención fiscal y policial. La actuación incluyó la detención preliminar del investigado, el allanamiento de un inmueble, la incautación de equipos electrónicos y acciones relacionadas con la protección de la menor.

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