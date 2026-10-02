IMARPE registra dos varamientos de ballenas jorobadas en el litoral de Lima y se mantiene su monitoreo

02/10/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El Instituto del Mar del Perú (IMARPE) informó sobre dos nuevos varamientos de ballenas jorobadas en el litoral de Lima, como parte del registro de eventos relacionados con mamíferos marinos. Los especialistas mantienen el seguimiento de estos casos para reunir información sobre la presencia de la especie en la costa peruana.

IMARPE registra los casos en Lima

Los dos eventos corresponden a ballenas jorobadas, una especie que forma parte de los registros de mamíferos marinos atendidos por el organismo científico en diferentes puntos del litoral peruano. La institución realiza evaluaciones de estos acontecimientos para obtener información sobre su distribución y estado.

El monitoreo de los varamientos de cetáceos permite reunir datos que pueden ser utilizados en investigaciones relacionadas con la biología, distribución, estado sanitario y posibles amenazas que enfrentan estas especies. IMARPE mantiene una vigilancia sobre estos acontecimientos y registra los reportes recibidos desde distintas zonas costeras del país.

Ballena en el litoral peruano.

Ballenas jorobadas también fueron vistas frente a Lima

En julio de 2026 un grupo de ballenas jorobadas fue captado cerca de la costa de San Bartolo, al sur de Lima. Los registros difundidos mostraron a los cetáceos desplazándose frente a las playas y uno de los testigos señaló que uno de los ejemplares estaría acompañado por una cría.

🚨🐋 #IMARPEreporta dos varamientos de ballenas jorobadas en el litoral de Lima. Los ejemplares fueron hallados en las playas Punta Rocas y Cascajo (Chancay). pic.twitter.com/k6lDIh1eBK — Instituto del Mar del Perú - IMARPE (@ImarpePeru) October 2, 2026

La presencia de estos animales también fue reportada en otras zonas del litoral peruano. En agosto, IMARPE informó sobre el varamiento de una cría de ballena jorobada de aproximadamente 5,20 metros en playa Colán, Piura. El organismo señaló que el ejemplar llevaba varios días muerto y habría sido trasladado por las corrientes.

El monitoreo de estos acontecimientos permite ampliar el registro científico sobre los cetáceos que utilizan las aguas peruanas. Los reportes de ballenas jorobadas, así como sus varamientos, forman parte de la información recopilada por IMARPE para conocer la distribución de estas especies en el litoral nacional.

Ballenas en San Bartolo.

La presencia de ballenas jorobadas en la costa peruana aumenta durante determinados periodos del año debido a sus desplazamientos migratorios. En este contexto, los avistamientos y varamientos registrados en Lima y otras regiones son incorporados al seguimiento de fauna marina que realizan especialistas.

Los dos nuevos casos reportados en Lima se suman a los registros recientes de ballenas jorobadas en el litoral peruano, tanto mediante avistamientos como por varamientos. IMARPE continúa recopilando información de estos acontecimientos para fortalecer el conocimiento científico sobre los cetáceos y su presencia en las aguas nacionales.