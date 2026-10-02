BTS en Perú: Municipalidad de Lima anuncia desvíos vehiculares por conciertos en el estadio San Marcos

02/10/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

La cuenta regresiva para la tan ansiada llegada de BTS al Perú ha iniciado y, ante la masiva asistencia que se espera para las tres fechas de concierto, la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) anunció medidas importantes para garantizar la correcta movilidad para los asistentes.

Durante una reunión junto a representantes ARMY, la comuna capitalina presentó un plan especial para garantizar el ordenamiento del tránsito y facilitar el desplazamiento de los asistentes a los conciertos de la banda surcoreana en el estadio de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM), programados para los días 7, 9 y 10 de octubre.

Desvíos programados

Como parte de las medidas, la comuna informó que se restringirá temporalmente el tránsito vehicular en diversas vías cercanas al recinto universitario. La avenida Venezuela permanecerá cerrada desde la avenida Tingo María hasta el límite con la Provincia Constitucional del Callao.

Los vehículos que circulen de oeste a este deberán utilizar como rutas alternas las avenidas De los Precursores y La Mar, mientras que quienes se desplacen de este a oeste deberán hacerlo por la avenida Óscar Benavides.

Asimismo, la avenida Germán Amézaga permanecerá cerrada entre las avenidas Venezuela y Colonial. Para este tramo, los conductores que se movilicen de norte a sur deberán usar las avenidas Tingo María y Mariano Cornejo, mientras que aquellos que circulen de sur a norte podrán desplazarse por Mariano Cornejo y Tingo María.

Con el objetivo de orientar a conductores y peatones, la Municipalidad de Lima desplegará inspectores municipales de transporte en puntos estratégicos de la zona. El personal brindará información sobre los desvíos temporales y apoyará en las labores de ordenamiento durante los eventos.

Recomendaciones para asistentes

La comuna exhortó a los asistentes a salir con anticipación para evitar retrasos por la congestión vehicular, respetar la señalización instalada y seguir las indicaciones del personal autorizado. También recomendó identificar previamente estacionamientos autorizados y evitar dejar vehículos en zonas restringidas.

Para quienes utilicen transporte público, la municipalidad advirtió que algunas rutas podrían registrar modificaciones debido a las restricciones aplicadas en el entorno de San Marcos. Por ello, aconsejó revisar los recorridos antes de iniciar el viaje, utilizar únicamente paraderos habilitados y considerar tiempos adicionales de desplazamiento.

Finalmente, voceros de la Municipalidad de Lima solicitaron a los asistentes planificar sus traslados con anticipación y cumplir las disposiciones de tránsito para contribuir a una movilidad segura y ordenada durante los conciertos.