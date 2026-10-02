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PeruRail detiene viajes

Tren a Machu Picchu suspende servicio por nuevo incidente en la vía: esto se sabe hasta ahora

La empresa concesionaria anunció la paralización temporal de sus operaciones férreas hacia la ciudadela inca debido a un incidente en la vía. Pasajeros afectados aguardan indicaciones oficiales.

PeruRail emitió un informe con detalles preliminares.
PeruRail emitió un informe con detalles preliminares. (Composición Exitosa)

02/10/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad / Actualizado al 02/10/2026

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Una nueva interrupción en la principal ruta turística del sur del país ha encendido las alertas de autoridades y viajeros. Este viernes 2 de octubre, la operadora PeruRail emitió un comunicado oficial confirmando la suspensión inmediata de sus servicios de tren con destino a Machu Picchu.

Nuevo incidente entre trenes

La medida preventiva fue adoptada de forma urgente a raíz de un incidente registrado en la vía férrea, a la altura de Pampacahua. PeruRail señaló que, alrededor de la 1:25 de la tarde, un incidente entre uno de sus trenes y otro de IncaRail se produjo en el tramo Ollantaytambo-Machu Picchu.

A través de sus canales institucionales, la concesionaria explicó que la prioridad absoluta en este momento de incertidumbre es garantizar plenamente la integridad física de sus pasajeros y del personal a bordo, confirmando que no se han registrado daños personales.

Por ahora, se ha solicitado a los usuarios mantenerse a la espera mientras se coordina la atención al cliente, ofreciendo facilidades inmediatas para reprogramar los boletos.

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El impacto logístico de esta paralización resulta sumamente significativo, considerando que miles de visitantes dependen exclusivamente de este medio para acceder a la histórica ciudadela incaica. Se espera que en las próximas horas se emita un nuevo reporte oficial que permita determinar el tiempo para asegurar la reanudación de las operaciones.

La sombra del choque en 2025

Este preocupante suceso ha revivido rápidamente en la memoria colectiva los riesgos latentes de transitar por esta compleja geografía andina. Cabe recordar que un hecho mucho más trágico enlutó la misma ruta turística recientemente.

En diciembre de 2025, se registró un violento choque entre dos trenes pertenecientes a ambas empresas, un fatídico siniestro que dejó el saldo de un muerto y decenas de heridos graves, marcando un doloroso precedente que obligó a replantear la seguridad del transporte ferroviario cusqueño.

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Mientras se esperan nuevas noticias sobre cómo se superará este nuevo impasse logístico, la incertidumbre persiste entre los viajeros, que aguardan el pronto restablecimiento del servicio de transporte, subrayando una vez más la imperiosa necesidad de reforzar permanentemente la infraestructura y los planes de prevención en uno de los destinos turísticos más importantes y concurridos a nivel global.

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