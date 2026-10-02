Escándalo en SJM: Cámaras captan a policías recibiendo dinero de simpatizante político en pleno cierre de campaña

02/10/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

A pocas horas de las Elecciones Regionales y Municipales, un grave incidente ha puesto en tela de juicio la integridad del resguardo policial. En medio de un efervescente cierre de campaña del partido Frente de la Esperanza, en San Juan de Miraflores, las cámaras de videovigilancia captaron un hecho sumamente cuestionable.

Dos agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP) fueron grabados recibiendo dinero en efectivo por parte de un simpatizante político durante el mitin proselitista en Lima Sur. Las imágenes evidencian cómo los efectivos, apostados fuera de su vehículo oficial, aceptan el pago mediante movimientos calculados que buscaban pasar desapercibidos ante la mirada de los transeúntes.

La ruta del dinero y los nexos políticos

El registro audiovisual, al que Exitosa tuvo acceso, resulta revelador porque reconstruye los instantes previos a la irregular entrega. El sujeto que dio el dinero a los uniformados habría sostenido, minutos antes, una conversación directa con el candidato a la alcaldía del distrito, Edgar Wuillington Mejia Rodriguez.

Tras este intercambio de palabras con el aspirante al sillón municipal, las cámaras captan al simpatizante acercándose a una tercera persona, quien le entrega físicamente los billetes.

Con el efectivo en mano, el hombre se dirige rápidamente hacia el patrullero donde aguardaban expectantes los agentes del orden. Tras iniciar un breve diálogo con ambos suboficiales, saca los billetes de su saco, los entrega sigilosamente y se despide dándoles una ligera palmada en los hombros y espalda.

🔴🔵 Exitosa accedió a cámaras de seguridad del distrito de San Juan de Miraflores las cuales captaron el momento en el que unos efectivos policiales recibían dinero por parte de simpatizantes del partido político Frente Esperanza, durante un mitin de cierre de campaña al... pic.twitter.com/4aIlOhMzqH — Exitosa Noticias (@exitosape) October 3, 2026

Silencio institucional e indignación exoficial

Tras acceder a este comprometedor material, Exitosa intentó comunicarse con los representantes del partido implicado y las autoridades de la Policía Nacional para obtener sus respectivos descargos; sin embargo, no hubo respuesta institucional al cierre de edición.

Frente a este preocupante mutismo, el exministro del Interior, Cluber Aliaga, expresó su profundo rechazo en diálogo con nuestro medio. El exfuncionario calificó el suceso de "lamentable" y señaló que, posiblemente, el acto esté relacionado a un pedido de seguridad durante el evento, mas subrayó que este servicio es un derecho gratuito.

"Ningún ciudadano, y menos los policías, quisieran ver ello en las pantallas y amerita una investigación. [...] En principio, no deberían recibir ningún tipo de dádivas por favorecer a nadie", sentenció.

🔴🔵 #InformamosYOpinamos 🗯🗯 | En entrevista para Exitosa, el exministro del Interior, Cluber Aliaga, consideró lamentable el video que muestra a dos efectivos policiales recibiendo dinero en un cierre de campaña en San Juan de Miraflores y consideró que este hecho amerita una... pic.twitter.com/2Ise6WycJL — Exitosa Noticias (@exitosape) October 3, 2026

El exministro Aliaga enfatizó también que la institución policial debe activar de inmediato un Equipo de Crisis y desplegar a Inspectoría para ejecutar una investigación sumaria que aclare esta grave inconducta y genere un comunicado oficial basado en las pesquisas.

Mientras las altas autoridades mantengan el silencio, este tipo de acciones irregulares no solo manchan el prestigio del uniforme policial, sino que ensombrecen irremediablemente la transparencia que exige el actual proceso electoral, dejando a la ciudadanía con un profundo sentimiento de desconfianza frente a quienes juraron protegerles con probidad.