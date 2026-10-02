Reniec amplía horario de atención este sábado 3 y domingo 4 de octubre para tramitar y recoger el DNI por elecciones

02/10/2026 / Exitosa Noticias / Política

En el marco de las elecciones regionales y municipales de este domingo 4 de octubre, el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) dispuso la ampliación del horario de atención en más de 200 oficinas a nivel nacional, a fin de que la mayor cantidad de peruanos puedan obtener su Documento Nacional de Identidad (DNI).

Es importante precisar que, la titular de la entidad, Carmen Velarde Koechlin, reveló que a la fecha hay más de 600 000 documentos en espera de ser entregados, situación que espera ser revertida con la horario extraordinario que habrá durante las próximas 48 horas.

Jefa del Reniec insta a ciudadanos a tramitar y recoger su DNI por nuevos comicios

Debido a la proximidad de la nueva jornada democrática que definirá a las nuevas autoridades regionales y municipales del Perú para los próximos cuatro años y con la finalidad de que la mayor cantidad de peruanos puedan sufragar, la jefa del organismo electoral instó a la ciudadanía a asistir a las agencias para tramitar y recoger su DNI.

En ese sentido, señaló que tanto para el sábado 3 y domingo 4 de octubre, el horario de atención será por más de 12 horas en algunas agencias de Lima Metropolitana; sin embargo, precisó que para el día de las elecciones, la atención será de 7:00 a. m. a 5:00 p. m ., únicamente para el servicio de entrega del documento personal.

🔴🔵 #ElInformativoDeExitosa📺📺 | El RENIEC informó que, en el marco de las Elecciones Regionales y Municipales del 4 de octubre, ha dispuesto la ampliación de su horario de atención. Informó que este sábado atenderá desde las 7:00 de la mañana hasta las 3:00 de la tarde,... pic.twitter.com/nbl4LAo9eF — Exitosa Noticias (@exitosape) October 3, 2026

Cabe precisar que, el Reniec abrirá las puertas en sus centros de atención ubicados en Amazonas, Áncash, Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, Callao, Cusco, Huancavelica, Huánuco, Ica, Junín, La Libertad, Lambayeque, Lima, Loreto, Madre de Dios, Moquegua, Piura, Puno, San Martín, Tacna, Tumbes y Ucayali. Para saber sus respectivos horarios de atención, ingresen al siguiente link.

Multas por no votar

A dos días de llevarse a cabo los nuevos comicios electorales en el Perú, el Jurado Nacional de Elecciones recordó que el sufragio mantiene carácter obligatorio para los peruanos entre 18 y 70 años. En ese sentido, la inasistencia les generará multas económicas y restricciones administrativas.

En ese contexto, las multas por no votar serán de 110 soles para quienes residan en distritos considerados no pobres (2 % de la UIT), 55 soles para distritos pobres (1 % UIT) y 27.50 soles para distritos de extrema pobreza (0,5 UIT).

En cuanto a los miembros de mesa, titulares y suplentes que no cumplan con su deber cívico, la multa única es de 275 soles (equivalente al 5% de la UIT). Dicha multa se aplica incluso a los ciudadanos que estando en la fila se nieguen a integrar las mesas de sufragio.

Asimismo, si un integrante de mesa, titular o suplente, no acude a cumplir con su deber y tampoco emite su voto, recibirá ambas multas electorales.

De esta manera, los organismos electorales ratifican que los comicios se desarrollarán con total transparencia, mientras la ciudadanía elige a sus nuevas autoridades.