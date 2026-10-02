Exministro Cluber Aliaga pide investigar a policías por presunta coima durante cierre de campaña en SJM

02/10/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El exministro del Interior, Cluber Aliaga se pronunció sobre un video en el que aparecen dos efectivos policiales recibiendo dinero durante un acto de cierre de campaña en San Juan de Miraflores (SJM). El exfuncionario consideró preocupante la situación y señaló que corresponde determinar que ocurrió.

Aliaga sostuvo que la difusión de las imágenes genera preocupación debido a que se trata de agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP), quienes deben mantener una conducta acorde con sus funciones durante actividades políticas.

Aliaga considera que el caso debe investigarse

En entrevista con Exitosa, el exministro del Interior, Cluber Aliaga calificó de lamentable lo observado en los registrado por cámaras de seguridad y consideró necesario que las autoridades correspondientes revisen las circunstancias en las que se produjo la entrega del dinero.

"Es lamentable, amerita una investigación. En principo no deberían recibir ningún tipo de dádiva", indicó el extitular.

La posición de Aliaga apunta a que no basta con observar las imágenes para establecer responsabilidades. Por ello, el exfuncionario planteó que se realice una investigación que permita identificar a los efectivos involucrados, conocer el motivo por el que recibieron el dinero y determinar si su actuación se ajustó a las normas que regulan la conducta de los miembros de la institución policial.

🔴🔵 #InformamosYOpinamos 🗯🗯 | En entrevista para Exitosa, el exministro del Interior, Cluber Aliaga, consideró lamentable el video que muestra a dos efectivos policiales recibiendo dinero en un cierre de campaña en San Juan de Miraflores y consideró que este hecho amerita una... pic.twitter.com/2Ise6WycJL — Exitosa Noticias (@exitosape) October 3, 2026

Este pronunciamiento se da luego de que distintos candidatos realizaran sus actividades finales de campaña en Lima, el último jueves 1 de octubre, como día final permitido para este tipo de manifestaciones públicas antes de las elecciones municipales.

Video muestra a dos efectivos durante actividad política

El video que motivó el pronunciamiento del exministro del Interior permite ver a dos efectivos policiales presuntamente recibiendo dinero durante un cierre de campaña realizado en SJM. Las imágenes generaron cuestionamientos en Aliaga sobre la presencia y comportamiento de los agentes en el contexto de una actividad política.

🔴🔵 #InformamosYOpinamos 🗯🗯 | Luego de que Exitosa diera a conocer que dos efectivos de la Policía Nacional recibieron dinero durante un cierre de campaña en San Juan de Miraflores, la institución no ha emitido algún pronunciamiento. Cámaras de seguridad captaron el momento en... pic.twitter.com/5RLNWH5v6p — Exitosa Noticias (@exitosape) October 3, 2026

Sin embargo, el video por sí solo no permite determinar cuál fue la finalidad del dinero ni si existió una conducta irregular, por lo que estos aspectos tendrían que ser establecidos mediante una investigación.

El pedido de Cluber Aliaga se produce además en un contexto en el que la actuación de los policías viene siendo observada con especial atención. En agosto del 2025, ocho policías y un oficial en retiro fueron detenidos preliminarmente en una investigación por presunta organización criminal y cohecho pasivo en SJM.