Bancada del Partido del Buen Gobierno espera que "cesen pronto" al comandante general de la PNP Óscar Arriola, según diputado Nery Fernández

04/09/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

La crisis de inseguridad ciudadana continúa generando cuestionamientos contra el Gobierno y la conducción de la Policía Nacional del Perú (PNP). En ese contexto, Nery Fernández Nina, diputado del Partido del Buen Gobierno, sostuvo en diálogo con Exitosa que su bancada ha evaluado el desempeño del comandante general de la PNP, Óscar Arriola, y considera que existen razones para solicitar su salida del cargo.

El parlamentario se pronunció luego de la controversia generada por la respuesta del Ejecutivo frente a los hechos de violencia registrados en Trujillo y en medio del debate sobre la permanencia del titular de la institución policial. Para Fernández, la situación exige evaluar las decisiones adoptadas por los responsables de dirigir la seguridad ciudadana.

Bancada cuestiona gestión de Arriola

Durante la entrevista, el diputado aseguró que su bancada ha analizado el desempeño del comandante general y llegó a una conclusión crítica sobre su gestión.

"Bueno, nosotros en la bancada hemos analizado ciertamente el general Arreola ha dado muestras de incapacidad en su gestión , con la visita de los ministros o del premier y el ministro del interior señalaron que tenían una norma que los impedía cesarlo en su cargo", declaró.

Fernández sostuvo que, si bien existe una disposición que establece un periodo de permanencia de dos años para el comandante general, ello no impediría que las autoridades puedan solicitar su renuncia. En esa línea, consideró que la Presidencia de la República y el Ministerio del Interior tienen capacidad para plantear una salida si consideran que corresponde.

"Claro que pensamos que tienen que permanecer dos años por ley, pero pensamos que quien nos nombra en el rango desde la presidencia de la república y el ministro le pueden pedir su renuncia y se puede ir ", afirmó.

El legislador remarcó así que, desde su perspectiva, el Ejecutivo no necesariamente tendría que esperar a que se cumpla el periodo establecido si existe una decisión política para solicitar la salida del oficial.

🔴🔵 #HablemosClaro💬💬 | En diálogo con Exitosa, Nery Fernández Nina, diputado del Partido del Buen Gobierno, abordó el tema relacionado sobre cómo viene manejando la seguridad ciudadana el actual Gobierno. Señaló que desde su bancada han analizado que el comandante general de... pic.twitter.com/zfW5dNKxeB — Exitosa Noticias (@exitosape) September 4, 2026

Buscan modificar norma sobre permanencia

El diputado también señaló que existe una iniciativa legislativa en trámite para modificar la norma que, según explicó, dificulta el cese del comandante general de la PNP. Para Fernández, una eventual modificación permitiría establecer mecanismos más claros frente a cuestionamientos sobre la gestión de la máxima autoridad policial.

"El general puede renunciar y si necesita una norma pues ya se está tramitando una iniciativa legislativa para modificar esa norma que lo impide, esperamos que lo cesen pronto, eso es lo que pensamos, siempre respetando la ley", sostuvo.

La posición expresada por Fernández se suma al debate político generado alrededor de la estrategia del Gobierno frente al incremento de la inseguridad y la actuación de las instituciones encargadas de combatirla. Su bancada considera que la conducción policial debe estar acompañada de resultados concretos y una respuesta efectiva frente a la criminalidad.

El Partido del Buen Gobierno plantea una salida para Óscar Arriola al considerar que su gestión no ha respondido adecuadamente al escenario de inseguridad. Mientras el debate continúa, Fernández enfatizó que cualquier decisión sobre el comandante general debe realizarse respetando el marco legal vigente.