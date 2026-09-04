Pedro Hernández jura como nuevo presidente del Tribunal Constitucional: "Una vocación permanente de servicio al país"

04/09/2026 / Exitosa Noticias / Política

Pedro Hernández inició una nueva etapa al frente del Tribunal Constitucional. Tras jurar como presidente para el periodo 2026-2028, el magistrado dio un discurso en el que habló de democracia, justicia y derechos ciudadanos, pero también adelantó uno de los principales retos de su gestión: reducir la carga procesal.

Pedro Hernández es el nuevo presidente del TC

Durante la ceremonia, Hernández dejó claro que asumir la presidencia del TC representa mucho más que ocupar un importante cargo dentro de la institución. Para el magistrado, se trata de una responsabilidad que debe estar enfocada en el país y en quienes recurren a la justicia constitucional.

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El magistrado Pedro Hernández jura como nuevo presidente del Tribunal Constitucional



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"Presidir este colegiado no es sólo una alta distinción institucional, es sobre todo un compromiso firme con la Constitución Política", afirmó.

En su discurso, explicó que el TC tiene una función fundamental en la defensa del marco que organiza la vida del país. Por eso, consideró que quienes integran este organismo deben actuar con independencia y responsabilidad.

"Esa misión exige independencia, prudencia, rigor jurídico y una vocación permanente de servicio al país, pero sobre todo honestidad y compromiso con los valores democráticos", sostuvo.

Hernández también remarcó que la Constitución no debe entenderse como algo reservado para autoridades o especialistas. Según explicó, sus garantías alcanzan directamente a los ciudadanos en situaciones tan cotidianas como reclamar una pensión, buscar atención médica o exigir ser escuchados por el Estado.

"La Constitución (...) pertenece a todos los peruanos, en la medida que garantiza su libertad y autodeterminación", señaló.

Hernández busca acercar el TC a los ciudadanos

Uno de los puntos que más destacó durante su intervención fue la necesidad de acercar el TC a la población. Hernández planteó que la institución debe ser clara al comunicar sus decisiones y mantener siempre a las personas en el centro de su trabajo.

"Desde esta Presidencia reafirmo mi compromiso de promover un Tribunal Constitucional cercano a la ciudadanía, transparente en su labor y firme en la defensa de la Constitución", manifestó.

Pero además de hablar de cercanía, el magistrado puso sobre la mesa un problema concreto: la cantidad de procesos pendientes. En ese sentido, anunció que uno de los objetivos de su gestión será reducir de manera importante la carga procesal.

"Un firme objetivo de esta gestión será la reducción sustantiva de la carga procesal a fin de que los ciudadanos tengan una justicia constitucional célere y oportuna", afirmó.

Hernández también resaltó que la presidencia no será un trabajo individual. Agradeció a sus colegas magistrados y al personal que sostiene el funcionamiento diario del tribunal, desde asesores y coordinadores hasta secretarios y trabajadores administrativos.

"Ninguna presidencia se ejerce en soledad", expresó, al destacar la importancia de trabajar en equipo y mantener unidad de objetivos pese a las distintas opiniones.

Para terminar, el nuevo presidente del TC le dedicó el logro a sus padres y agradeció a su familia por estar siempre ahí. Además, reconoció la confianza de sus colegas magistrados para asumir el cargo durante el periodo 2026-2028.

Hernández cerró su discurso reafirmando la forma en la que espera conducir esta nueva etapa: "Asumo también este compromiso con serenidad, con firmeza y con esperanza".

Así, Pedro Hernández juró como nuevo presidente del Tribunal Constitucional para el periodo 2026-2028 y presentó una gestión enfocada en la defensa de la Constitución, el fortalecimiento de la democracia y, especialmente, en lograr una justicia constitucional más rápida, cercana y accesible para los ciudadanos.