'Jhonsson Pulpo' permanecerá 15 días en la sede de la Dircote ubicado en el Centro de Lima

04/09/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Luego de que el líder de la organización criminal 'Los Pulpos', 'Jhonsson Pulpo', fuera trasladado a la sede de la Dirección contra el Terrorismo (Dircote) el pasado 2 de septiembre, tras ser capturado en La Paz, Bolivia. En ese sentido, los generales Víctor Revoredo y Manuel Lozada informaron, durante una conferencia de prensa, que Jhonsson Smit Cruz Torres permanecerá 15 días en dicha dependencia policial.

'Jhonsson Pulpo' permanecerá 15 días en la sede de la Dircote

A través de una conferencia de prensa, los generales Víctor Revoredo y Manuel Lozada informaron que, Jhonsson Smit Cruz Torres y el otro ciudadano detenido en Bolivia permanecerán 15 días bajo detención preliminar en un calabozo del Cercado de Lima.

Incluso, señaló que se coordinarán las diligencias correspondientes y que un equipo especializado en secuestros de Trujillo se trasladará a Lima para participar en las investigaciones, las cuales se desarrollarán en la sede de la Dirección contra el Terrorismo (Dircote).

"Jhonsson Smit Cruz Torres y con el otro que ha sido detenido en Bolivia, van a permanecer por 15 días en el calabozo de Cercado de Lima porque ya se tiene la detención preliminar. Hoy día se va a hacer una coordinación y establecer las diligencias a realizar, va a venir un equipo de secuestro de Trujillo y las diligencias se van a realizar en la sede de la Dircote", expresó el general Manuel Lozada.

¿En qué centro penitenciario estará 'Jhonsson Pulpo'?

Como parte de sus declaraciones en la conferencia de prensa llevada a cabo este viernes 4 de septiembre, el Director Nacional de Investigación Nacional, Manuel Lozada mencionó que aún no se tiene conocimiento de cual será el centro penitenciario que albergará a 'Jhonsson Pulpo'.

"Al final de la investigación se va a establecer a que penal iría para ser recluido porque sabemos que tiene condena de cadena perpetua", afirmó el general Lozada.

En desarrollo.