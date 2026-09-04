INEI ofrece más de 17 mil puestos de trabajo: ¿Quiénes pueden postular y cuánto pagarán?

04/09/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) lanzó una convocatoria que puede interesar a miles de personas que buscan generar ingresos mediante una actividad temporal. En total, se habilitaron 17.238 puestos de trabajo para participar en el operativo de Evaluación Docente para el Ascenso (EDA) 2026, que se desarrollará a nivel nacional.

La oferta está distribuida entre 14.018 plazas para aplicadores y 3.220 para orientadores, bajo la modalidad de locación de servicios. Los seleccionados deberán cumplir una serie de actividades de capacitación y participación antes de acceder a la asignación económica correspondiente.

¿Quiénes pueden postular y qué requisitos deben cumplir?

La convocatoria está dirigida, como mínimo, a personas que tengan la condición de egresados de una carrera técnica o universitaria, sin que se limite la oportunidad a una especialidad específica. Además, los postulantes deben acreditar seis meses de experiencia laboral general, ya sea en el sector público o privado.

Entre las condiciones también figuran contar con comprensión lectora y razonamiento lógico. Los participantes deberán aprobar el curso de capacitación correspondiente al tercer nivel y residir en la sede operativa a la que postulen.

El INEI establece, además, algunas condiciones específicas. Se considera preferente contar con DNI electrónico y como requisito deseable tener conocimientos de inglés en nivel intermedio o avanzado. No podrán participar docentes del sector estatal ni personas que estén postulando a los concursos públicos que forman parte del mismo operativo.

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¿Cuánto pagan y cómo realizar la postulación?

Quienes sean seleccionados como aplicadores recibirán S/370, mientras que los orientadores tendrán una asignación de S/320. A estos montos se pueden sumar pagos de S/40 por movilidad local durante determinadas actividades, como la capacitación, el simulacro y la aplicación de la evaluación, siempre que se cumplan las condiciones establecidas.

El cronograma contempla una jornada de reforzamiento de tres horas, además de un simulacro programado para el 17 de octubre de 2026 y la aplicación de la evaluación nacional prevista para el 18 de octubre. La participación total tendrá una duración de hasta cinco días.

Para postular, los interesados deben ingresar al portal institucional del INEI y completar la Ficha de Postulantes. De acuerdo con la convocatoria difundida, el registro puede realizarse hasta el 13 de septiembre de 2026 a las 11:59 p. m. Posteriormente, deberán presentar su currículum vitae documentado dentro del plazo establecido, respetando las indicaciones sobre foliado y firma de los documentos.

El proceso de selección considera el orden de mérito obtenido después de la capacitación. Las plazas serán asignadas hasta completar los puestos disponibles en cada sede, priorizando inicialmente a los aplicadores y posteriormente a los orientadores.

Finalmente, el pago se realizará mediante una Orden de Pago Electrónica del Banco de la Nación, luego de que los seleccionados hayan cumplido todas las actividades y firmado la planilla correspondiente. El cobro estará disponible desde el 2 de noviembre de 2026, según las condiciones de la convocatoria.

Esta convocatoria del INEI representa una alternativa de trabajo temporal para egresados técnicos y universitarios que cumplan los requisitos. Antes de registrarse, los interesados deben revisar cuidadosamente las condiciones, fechas y documentos solicitados para evitar quedar fuera del proceso por un error en la inscripción.