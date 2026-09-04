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General Víctor Revoredo destacó la presencia del ministro de Defensa en caso de Trujillo: "Me sentí fortalecido"

El General Víctor Revoredo destacó el respaldo del ministro Rafael Belaúnde en Trujillo y su papel clave en la coordinación tras el secuestro de un minero y un cuádruple asesinato.

Víctor Revoredo habló sobre el ministro de Defensa en Trujillo
Víctor Revoredo habló sobre el ministro de Defensa en Trujillo (Composición Exitosa)

04/09/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad / Actualizado al 04/09/2026

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En conversación exclusiva con Exitosa, el general PNP Víctor Revoredo, sostuvo que se sintió fortalecido con la presencia del ministro de Defensa, Rafael Belaúnde, en Trujillo tras el secuestro a un minero y cuádruple asesinato. Destacó que el funcionario fue clave en la coordinación con otros ministerios.

Víctor Revoredo opinó que para él los detenidos tras el secuestro a un minero y cuádruple asesinato en Trujillo sí estarían implicados en ataque

En conversación exclusiva con Exitosa, el general PNP Víctor Revoredo, aseguró que en su opinión los detenidos tras el secuestro a un minero y triple crimen en Trujillo sí estarían implicados en este caso. Agregó que a estas personas se les ha hallado detenciones por otros actos delictivos.

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