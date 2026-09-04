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Diputado del Partido del Buen Gobierno considera necesaria una reorganización de la PNP: "Tenemos conocimiento de indicios de corrupción"

Nery Fernández Nina, diputado del Partido del Buen Gobierno, opinó que el problema de seguridad es integral y que requiere de liderazgo, una organización y planeamiento.

Reorganización de la PNP
Reorganización de la PNP Composición Exitosa

04/09/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad / Actualizado al 04/09/2026

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En diálogo con Exitosa, Nery Fernández Nina, diputado del Partido del Buen Gobierno, opinó que el problema de seguridad es integral y que requiere de liderazgo, una organización y planeamiento. 

Además, enfatizó que se necesita reorganizar la Policía Nacional del Perú porque resaltó que se tiene conocimiento que "hay indicios de corrupción" y sostuvo que si se tiene un comandante general que no da muestras de "un trabajo eficiente es parte del problema".

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