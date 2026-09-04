RADIO EXITOSA 95.5 FM EN VIVO
6.1 HDPODCAST
Más
Actualidad
Visita política

Embajador Bernie Navarro saluda visita del secretario Marco Rubio al Perú

El embajador de Estados Unidos, Bernie Navarro, destacó la próxima llegada del secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, al Perú, prevista del 8 al 10 de septiembre.

04/09/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad / Actualizado al 04/09/2026

Síguenos en Google News Google News

El embajador de Estados Unidos en el Perú, Bernie Navarro, valoró la próxima visita del secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, al país. El funcionario norteamericano tiene previsto arribar al Perú entre el 8 y 10 de septiembre, como parte de su agenda oficial en la región.

Secretario Rubio emprende gira por Sudamérica

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, realizará la próxima semana una gira por Sudamérica, donde tiene previsto reunirse presencialmente con representantes de los gobiernos de Colombia, Ecuador y Perú, entre el 8 y 10 de septiembre. Así lo informó la Embajada de Estados Unidos en el Perú a través de sus redes sociales oficiales.

Comunidado oficial del Departamento de Estados de EE.UU. (Captura)
Comunidado oficial del Departamento de Estados de EE.UU. (Captura)

La última visita de un secretario de Estado al Perú

El último secretario de Estado de Estados Unidos que visitó el Perú fue Antony Blinken, quien llegó a Lima en noviembre de 2024 para participar en la Cumbre de Líderes del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC). Previamente, Blinken realizó una visita oficial al país en octubre de 2022, durante la cual sostuvo reuniones con autoridades peruanas.

 

 

Nota en desarrollo-

Temas relacionados

Siga leyendo

Seguir leyendo

Últimas noticias