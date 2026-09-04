Bus de Translima es atacado a balazos y chofer queda herido en San Martín de Porres

04/09/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Un bus de la empresa Translima fue atacado en San Martín de Porres. La unidad recibió varios impactos y una de sus ventanas terminó completamente destrozada.

El hecho se registró en el cruce de las avenidas Santa Rosa e Izaguirre, una zona con actividad comercial. Según el reporte citado por Infobae, un automóvil rojo se habría detenido junto al bus antes de producirse el ataque.

De acuerdo con las primeras versiones, cinco impactos alcanzaron el vehículo. Uno de ellos provocó la destrucción de una ventana, mientras los restos de vidrio quedaron dentro de la unidad.

Ataque a la unidad fue en el cruce de las avenidas Santa Rosa y Carlos Izaguirre

Conductor fue llevado hospital

El chofer, identificado como José Carhuapoma, resultó afectado durante el incidente. Tras lo ocurrido, fue trasladado al Hospital Luis Negreiros Vega, donde recibió atención médica.

La información disponible señala que el conductor sufrió heridas por el impacto y los vidrios. Hasta el momento no se ha precisado públicamente la gravedad de sus lesiones, mientras continúa la evaluación correspondiente.

Testigos señalaron que el ocupante del automóvil desde donde se habría producido la agresión escapó corriendo después del ataque. La Policía Nacional acudió al lugar para iniciar las diligencias destinadas a esclarecer lo sucedido.

Policía investiga posibles motivos

Personal de Serenazgo de San Martín de Porres también llegó al sector. Debido a las investigaciones, el tránsito fue restringido temporalmente, generándose congestión durante las primeras horas.

Empresa Translima recibió ataques anteriormente

El caso ocurre en un contexto de preocupación por la inseguridad que afecta al transporte público. Según la cobertura, Translima ya habría sufrido otro atentado entre el 3 y 5 de agosto.

Por ello, la Policía deberá determinar si este nuevo hecho está vinculado con anteriores amenazas contra la empresa e identificar a los responsables. Las cámaras de seguridad de la zona podrían aportar información para esclarecer el ataque.

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