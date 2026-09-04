Hijo de Julio César Uribe enfurece tras cobarde agresión a su padre: "Delincuente de m..."

04/09/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

La familia de Julio César Uribe está indignada luego del ataque que sufrió el exfutbolista y actual director general de fútbol de Sporting Cristal. Edson Uribe, su hijo, salió con todo en redes sociales y dejó clarísimo el fastidio que le provocó ver a su padre envuelto en una situación tan lamentable.

Julio César Uribe fue agredido por hinchas

Todo ocurrió en medio del complicado momento que atraviesa Sporting Cristal en lo deportivo. El cuadro rimense acababa de perder ante Sport Boys y, luego del resultado, un grupo de hinchas llegó hasta las afueras del Estadio Alberto Gallardo para reclamarle al plantel y a los responsables del club.

En ese momento, Julio César Uribe bajó de su carro para meter paños fríos y hablar tranquilo. Sin embargo, cuando se acercó al grupo, un sujeto aprovechó la situación para golpearlo por la espalda.

La escena se salió de control y la noticia corrió como pólvora. El ataque provocó el rechazo de distintos sectores relacionados al fútbol peruano, pues el reclamo de los hinchas terminó cruzando una línea que nada tiene que ver con una protesta.

Edson Uribe explota contra agresor de su padre

Al enterarse de lo sucedido, Edson Uribe no pudo ocultar su molestia y utilizó su cuenta de X, antes Twitter, para pronunciarse sobre la agresión contra su padre.

Cobarde. ese no es hincha de nada, delincuente de M. Gracias por El morbo y los encargados de tergiversar la información día a día . Se suman a la moda de la matonearía para sentirse bravos.Lamentable la sociedad en la que vivimos en el día a día. La ignorancia es atrevida — edson uribe (@edson_uribe) September 4, 2026

El exfutbolista disparó contra el responsable del ataque y cuestionó duramente la actitud de quienes convierten el fútbol en un ambiente lleno de violencia.

"Cobarde. Ese no es hincha de nada, delincuente de M. Gracias por el morbo y los encargados de tergiversar la información día a día. Se suman a la moda de la matonería para sentirse bravos. Lamentable la sociedad en la que vivimos en el día a día. La ignorancia es atrevida", escribió.

El caso también generó el pronunciamiento de la FPF y de Alianza Lima, quienes condenaron la agresión contra Julio César Uribe y mostraron su rechazo a este tipo de actos de violencia.

¿Julio César Uribe se irá de Sporting Cristal?

Por ahora, Julio César Uribe no ha anunciado que vaya a dejar su cargo como director general de fútbol de Sporting Cristal. Tras la agresión, el club viene concentrando sus esfuerzos en denunciar al responsable y esclarecer lo sucedido.

Así, la cobarde agresión a Julio César Uribe provocó la reacción inmediata de su hijo Edson Uribe, quien salió con todo contra el responsable y cuestionó la violencia alrededor del fútbol.