TEMBLOR en Perú HOY, viernes 04 de septiembre: conoce la magnitud y epicentro, según el reporte del IGP

04/09/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Un nuevo temblor ha sido registrado en el Perú esta mañana de este viernes 04 de septiembre, según el reciente reporte del Instituto Geofísico del Perú (IGP). Conoce dónde fue el epicentro y magnitud de este movimiento telúrico y además, descubre cómo reaccionar ante un evento igual o de mayor intensidad.

Temblor hoy en Perú, ¿cuál fue la magnitud y el epicentro?

El Perú está ubicado en un lugar altamente sísmico debido a que se encuentra sobre el "Cinturón de Fuego del Océano Pacífico" esta locación, genera que, se registren de manera recurrente una serie de temblores en el país.

Dicha ocasión, el temblor tuvo un impacto con una magnitud de 3.7 fue registrado durante la tarde de este viernes 04 de septiembre, según informó el Centro Sismológico Nacional del Instituto Geofísico del Perú (IGP). La presencia del movimiento telúrico sucedió a la 08:08 y tuvo como epicentro una zona ubicada a 27 kilómetros al SE de Atico, Caravelí - Arequipa.

REPORTE SÍSMICO:

IGP/CENSIS/RS 2026-0630

Fecha y Hora Local: 04/09/2026,08:08:53

Magnitud: 3.7

Profundidad: 47 km

Latitud: -16.31

Longitud: -73.39

Intensidad: II Atico

Referencia: 27 km al SE de Atico, Caravelí - Arequipahttps://t.co/5dRMscIDw1 — Centro Sismológico Nacional (@Sismos_Peru_IGP) September 4, 2026

De acuerdo con el reporte sísmico IGP/CENSIS/RS 2026-0630, el evento tuvo una profundidad de 47 kilómetros y se ubicó en las coordenadas de latitud -16.31, longitud -73.39 y la intensidad registrada fue de nivel II en Atico.

.@sismos_Peru_IGP informa sismo de magnitud 3.7 ocurrido a 27 km al SE de Atico, Caravelí - Arequipa. pic.twitter.com/VcQSL3R431 — COEN - INDECI (@COENPeru) September 4, 2026

Con esta difusión, el Instituto Geofísico del Perú (IGP) informó que este tipo de reportes permiten conocer las características de los movimientos telúricos ocurridos en todo el territorio nacional y mantener actualizada la información de manera verificada para las autoridades y la población que requiere tomar precauciones ante posibles nuevos temblores de igual o mayor magnitud.

¿Cuáles son las recomendaciones del Indeci ante una emergencia sísmica?

El Indeci ha anunciado a la población la importancia de la mochila de emergencia que debe contener artículos indispensables, como agua, alimentos enlatados, deshidratados y energéticos, un botiquín, productos de higiene personal, entre otros. Su objetivo es garantizar el abastecimiento básico durante las primeras 24 horas después de una emergencia.

Una vez transcurrido ese periodo, es posible que estos suministros se agoten. Por ello, se recomienda contar con una caja de reserva, un depósito destinado a almacenar una mayor cantidad de los mismos productos para la supervivencia hasta el cuarto día después de ocurrido el desastre natural.

Finalmente, estar preparados ante un nuevo temblor dentro del territorio nacional es una tarea de toda la población. Por ello, es importante conocer el epicentro, la magnitud y demás detalles del último movimiento telúrico reportado por el IGP.