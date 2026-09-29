Breña: buses de transporte público vuelven a circular por la avenida Arica tras liberación de 110 metros

29/09/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Los buses de transporte público retomaron su recorrido habitual por la avenida Arica, en Breña, luego de que se liberaran aproximadamente 110 metros de esta importante vía, entre los jirones Chamaya y Tarapoto.

La medida permitirá mejorar la conexión con el Cercado de Lima y reducir las dificultades que enfrentaban los pasajeros debido a los desvíos implementados por las obras de la Línea 2 del Metro de Lima y Callao.

La información fue comunicada por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), a través de la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU), entidad que precisó que la recuperación del tramo se concretó tras el retiro parcial del cerramiento del Pozo de Ventilación PV-10.

¿Qué tramo de la avenida Arica fue liberado?

La liberación comprende cerca de una cuadra de la avenida Arica, específicamente entre los jirones Chamaya y Tarapoto. Antes de habilitar nuevamente este espacio para el tránsito, se realizaron trabajos para recuperar las condiciones de la vía.

Entre las labores ejecutadas se encuentra la reposición de la calzada, las veredas y las áreas verdes, además de la instalación de señalización horizontal y vertical. Estas acciones buscan garantizar que tanto los vehículos como los peatones puedan desplazarse de manera adecuada por el sector.

La Policía Nacional del Perú (PNP) también brindará apoyo para ordenar la circulación en los carriles recientemente liberados. Asimismo, orientadores de la ATU estarán presentes para informar a los usuarios sobre las modificaciones en los recorridos y facilitar la adaptación al nuevo esquema de tránsito.

Línea 2 continúa liberando vías en Lima

La recuperación de este tramo forma parte de un proceso progresivo de liberación de espacios públicos ocupados temporalmente por las obras de la Línea 2 del Metro de Lima y Callao. Entre las intervenciones realizadas anteriormente figuran las liberaciones correspondientes a las estaciones E-08 Elio y E-09 Alborada.

En el caso del Pozo de Ventilación PV-10, la obra registra actualmente un avance de 74.12 %, mientras continúan las labores destinadas a completar el retiro total del cerramiento que todavía ocupa parte de la avenida.

La ATU señaló que continuará comunicando las próximas liberaciones de vías que realice el concesionario conforme avance la ejecución del proyecto. Estas intervenciones permitirán recuperar progresivamente distintos ejes viales afectados por los trabajos del Metro.

Con esta intervención, los vehículos de transporte público ya no tendrán que utilizar los carriles del sentido contrario que habían sido habilitados de manera excepcional para mantener la circulación en ambos sentidos. El cambio busca facilitar el desplazamiento de los pasajeros y contribuir a disminuir la congestión vehicular que se generaba en este sector de Breña.