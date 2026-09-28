Ministro de Trabajo descarta feriados por la visita del papa León XIV al Perú

28/09/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Ante la enorme expectativa generada por la inminente llegada del papa León XIV al Perú, programada oficialmente del 11 al 16 de noviembre próximo, el ministro de Trabajo y Promoción del Empleo, Juan Sheput, salió al frente para despejar las dudas sobre la posible paralización de actividades laborales.

Aunque circulaba la versión de que se suspenderían los descansos o, por el contrario, que se paralizaría todo el país, el titular del sector aclaró que la estrategia del Ejecutivo será mucho más focalizada: no habrá asuetos absolutos a nivel nacional, pero sí se evalúan suspensiones de alcance estrictamente regional.

No parar la productividad

Durante sus recientes declaraciones a la prensa, Sheput detalló que el objetivo principal del Gobierno es alcanzar un punto de equilibrio funcional. La intención es permitir que los miles de fieles participen activamente del fervor religioso, sin que esto signifique frenar abruptamente la dinámica productiva y económica de todo el país.

Por ello, la propuesta central que hoy se debate en el Consejo de Ministros es la implementación de un esquema de "feriados regionales". Esta modalidad establece que la declaración de días no laborables se aplicará de manera exclusiva en aquellas jurisdicciones que se encuentren dentro del itinerario oficial trazado para el santo padre, y únicamente en las fechas en que se desarrollen las misas y los encuentros multitudinarios.

Para el caso particular de la capital peruana, el diseño de la normativa es aún más selectivo. El ministro adelantó que, en Lima, se analiza la viabilidad de que el eventual descanso aplique únicamente el lunes 16 de noviembre.

En ese sentido, remarcó que fechas previas como el 11 y el 12 de noviembre no serían necesariamente consideradas para detener las jornadas de trabajo en el sector público y privado. Con esta postura, queda prácticamente descartada la posibilidad de establecer un puente festivo prolongado en la región que concentra la mayor fuerza comercial del territorio.

Medidas para evitar aglomeraciones

El titular del sector Trabajo también hizo hincapié en que la motivación central de estas disposiciones es garantizar el ordenamiento del tránsito urbano, evitar el colapso del transporte público y facilitar el despliegue de las estrictas medidas de seguridad que un evento de esta envergadura mundial demanda.

🔴🔵 #ElInformativoDeExitosa📺📺 | El ministro de Trabajo, Juan Sheput, descartó que se otorguen feriados durante la visita del papa León XIV al Perú, prevista entre el 11 y el 16 de noviembre. Señaló que el Gobierno evalúa formas de que los peruanos participen en las actividades... pic.twitter.com/kWoeyshY0M — Exitosa Noticias (@exitosape) September 28, 2026

Como se recuerda, el Poder Ejecutivo ya oficializó la declaración de interés nacional para la organización integral de esta visita papal, conformando una comisión de alto nivel responsable de todos los aspectos logísticos y de resguardo.

Por el momento, la iniciativa legal permanece en etapa de evaluación técnica interministerial. Hasta que la decisión no sea aprobada y publicada formalmente en el diario El Peruano, el calendario laboral de noviembre se mantiene inalterable en todo el país, brindando así certidumbre a empleadores y trabajadores.