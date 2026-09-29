Oleaje de ligera intensidad llegará a las costas de Lima y el sur desde este miércoles: ¿qué zonas serán afectadas?

29/09/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Un oleaje de ligera intensidad llegará al litoral centro y sur del Perú desde este miércoles 30 de setiembre, de acuerdo con el aviso emitido por la Dirección de Hidrografía y Navegación (Dihidronav) de la Marina de Guerra del Perú.

El fenómeno se prolongará hasta el jueves 1 de octubre y podría generar condiciones marítimas distintas a las habituales en determinadas zonas de la costa.

Comunicado

¿Qué playas tendrán mayor impacto por el oleaje?

Según el reporte, el litoral norte, comprendido desde Tumbes hasta Salaverry, en La Libertad, mantendrá condiciones normales. En tanto, en el litoral centro se presentarán diferentes escenarios dependiendo del sector costero.

De acuerdo con la Marina de Guerra, el fenómeno tendrá mayor incidencia en las playas abiertas o semiabiertas que se encuentren orientadas hacia el suroeste, debido a la dirección desde la que arribará el oleaje.

La Dihidronav precisó que desde el sur de Salaverry hasta Chancay las condiciones permanecerán normales. Sin embargo, desde Chancay hasta San Juan de Marcona, en Ica, se prevé el arribo de oleaje ligero proveniente del suroeste desde la madrugada del miércoles.

La situación también alcanzará el litoral sur. En la zona comprendida desde el sur de San Juan de Marcona hasta Tacna, el oleaje ligero del suroeste llegará desde la tarde del mismo miércoles.

Ante este escenario, la autoridad marítima recomendó a los gobiernos regionales y locales, capitanías de puerto y empresas vinculadas con la comunidad acuática adoptar las medidas de prevención correspondientes para reducir el riesgo de accidentes o daños personales y materiales.

La recomendación también está dirigida a la población que realiza actividades en el mar, como labores portuarias y pesqueras, así como actividades deportivas y recreativas. Las personas deberán respetar las disposiciones de seguridad que se establezcan en las zonas costeras durante la vigencia del evento.

Comunicado

¿Qué significa que el oleaje sea ligero?

La Dihidronav clasifica el estado del mar según la altura de las olas y la energía que estas transfieren desde el océano abierto hacia la costa. Bajo esta clasificación, las condiciones normales corresponden a olas que se mantienen alrededor de las alturas que habitualmente se observan en determinada zona.

En cambio, el oleaje anómalo se presenta cuando existe una mayor transferencia de energía hacia el litoral. Dentro de esta categoría, el oleaje ligero corresponde a alturas de olas de hasta 50 % por encima de sus características normales.

La Marina también contempla niveles moderado, fuerte y muy fuerte. El primero puede alcanzar hasta el doble de las condiciones normales; el fuerte, entre dos y tres veces; mientras que el muy fuerte supera tres veces la altura habitual.

Además, actualmente se registra la fase de luna llena, iniciada el sábado 26 de septiembre. Esta fase podría influir en el incremento del nivel de las mareas en algunas zonas costeras.

El oleaje ligero previsto entre el 30 de septiembre y el 1 de octubre tendrá incidencia principalmente en sectores del litoral centro y sur, por lo que la población y quienes desarrollan actividades marítimas deberán mantenerse atentos a las disposiciones de seguridad y a los reportes oficiales de la Marina de Guerra.