Hija de Jefferson Farfán, Maialen, muestra por primera vez a su madre con emotivo mensaje: "Me dio la vida a mí"

26/09/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Maialen Farfán, hija de Jefferson Farfán, se animó a abrir un poquito más su intimidad familiar para presentar oficialmente a su madre, Mercedes Carrasco. La influencer de 21 años publicó varias imágenes junto a ella y le dejó un mensaje bastante emotivo por su cumpleaños.

Maialen Farfán sorprende al mostrar a su madre

Acostumbrada a subir de todo a sus redes, Maialen Farfán dejó con la boca abierta a sus seguidores tras postear unas fotazos inéditas al lado de Mercedes Carrasco.

Esta vez, la joven quiso que el cumpleaños de su madre fuera una ocasión especial y decidió homenajearla públicamente. Maialen compartió un collage con imágenes de diferentes etapas de su vida al lado de su progenitora.

Entre los recuerdos aparecen fotografías de cuando era niña, momentos familiares y otras postales más recientes, en las que ambas posan juntas durante una visita a una casa de playa.

Las imágenes permitieron conocer un poco más del vínculo entre madre e hija, mientras Maialen dejó claro el cariño que siente por Mercedes Carrasco.

Para acompañar la publicación, escribió una breve pero significativa dedicatoria: "Feliz vida a quien me dio la vida a mí".

¿Quién es Mercedes Carrasco, madre de Maialen?

Mercedes Carrasco es una figura alejada de la farándula y, a diferencia de Jefferson Farfán y de otros integrantes de su entorno, siempre ha mantenido su vida personal en estricta reserva.

Su nombre comenzó a ser mencionado públicamente en 2004, cuando se conoció que mantuvo una relación sentimental con el exfutbolista durante su adolescencia.

En aquel entonces, Carrasco tenía 17 años, mientras Farfán tenía 15. De ese romance nació Maialen, la primera hija del exjugador de Alianza Lima.

Posteriormente, en 2005, Mercedes Carrasco inició un proceso legal para que Jefferson Farfán reconociera a la menor como su hija.

Finalmente, el exfutbolista realizó el reconocimiento y, con el paso de los años, ambos construyeron una relación cercana como padre e hija.

Tal como contó doña Charo en una entrevista, el amorío de Mercedes y Jefferson tuvo el visto bueno de los suyos durante aquella etapa de adolescencia.

Después, Farfán inició una relación con Melissa Klug, mientras que Mercedes Carrasco decidió mantenerse alejada de los medios y continuar con una vida privada.

Así, Maialen Farfán presentó por primera vez a su madre, Mercedes Carrasco, a través de unas fotografías familiares publicadas por su cumpleaños. La hija de Jefferson Farfán acompañó las imágenes con un emotivo mensaje.