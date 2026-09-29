Vania Bludau arremete contra su expareja con delicada acusación tras perder a su bebé

29/09/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Vania Bludau volvió a hablar sobre la pérdida de su bebé y sorprendió al referirse a su expareja tras una situación que la hizo recordar uno de los momentos más dolorosos de su vida. La exchica reality expresó su indignación y lanzó una delicada acusación contra el hombre con quien compartió aquella etapa.

Vania Bludau descubre inesperada deuda

A través de un video en su cuenta de Instagram, Vania Bludau contó que volvió a llamar al hospital donde la atendieron luego de perder a su bebé, cuando apenas tenía casi dos meses de embarazo.

La exintegrante de Esto es Guerra aseguró que, hasta ese momento, creía que la deuda generada por aquella atención médica ya había sido cancelada.

Sin embargo, al ponerse en contacto con el establecimiento, habría recibido una información que la tomó completamente por sorpresa: todavía existía un saldo pendiente y, según relató, el monto resultó ser mucho más elevado de lo que había imaginado.

La situación hizo que la exchica reality volviera a recordar aquel episodio que fue muy complicado en su vida. "Hay situaciones que, aunque pasen los años, encuentran la manera de volver a ti", expresó.

Para Vania, el problema no estaría relacionado únicamente con el dinero. Su principal molestia estaría en la actitud que atribuye a su expareja frente a lo sucedido, pues considera que no debió terminar afrontando sola una situación que involucraba a ambos.

Vania Bludau lanza crítica contra su expareja

Visiblemente mortificada, la modelo dejó claro que, pese a la incomodidad generada por la deuda, se encargará de resolverla lo más pronto posible.

Sin embargo, aprovechó el momento para cuestionar lo que considera una falta de responsabilidad de parte de algunas personas.

"No es el monto, no es el dinero ni nada de eso, es simplemente el acto de lavarse las manos de algunas personas", señaló Vania Bludau.

Luego, lanzó una contundente frase sin mencionar directamente la identidad del hombre con quien mantenía una relación en aquel momento.

"Lo voy a resolver porque siempre resuelvo. Pero hoy sí me permito decir: ¡qué cobardía! Tengan cuidado con quién se relacionan", añadió la exintegrante de 'Esto es Guerra'.

Así, Vania Bludau volvió a poner sobre la mesa la pérdida de su bebé y la situación que, según relató, descubrió con el hospital donde fue atendida. La modelo aseguró que resolverá la presunta deuda, pero calificó de "cobardía" la actitud que atribuye a su expareja.