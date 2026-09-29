Precio del dólar HOY en Perú: ¿a cuánto cotiza el tipo de cambio este martes 29 de septiembre?

29/09/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Precio del dólar hoy en Perú, martes 29 de septiembre. Conoce a cuánto se cotiza el tipo de cambio de la moneda estadounidense frente al sol peruano en el mercado paralelo y la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat).

¿A cuánto está el dólar hoy en Perú?

El precio del dólar sigue siendo un indicador económico que las personas no pasan por desapercibido. Conocer cuál es el comportamiento actual de esa divisa en el mercado cambiario peruano te permitirá identificar cuándo es el mejor momento para realizar alguna operación financiera.

Sin embargo, ten en cuenta que la cotización del dólar puede variar durante el día de acuerdo con el comportamiento del mercado cambiario. Además, el valor de la moneda extranjera en Perú puede presentar diferencias entre bancos, casas de cambio y el mercado paralelo.

Por ello, antes de realizar una operación es importante revisar tanto el precio de compra como el de venta. Comencemos por saber a cuánto cotiza el tipo de cambio este martes 29 de septiembre en la Sunat, que representa la referencia oficial utilizada en operaciones tributarias, declaraciones aduaneras y registros contables en Perú.

MARTES 29 DE SEPTIEMBRE Precio del dólar y tipo de cambio HOY en Perú: así cotiza este lunes 28 de septiembre Lee también COMPRA VENTA S/ 3,432 S/ 3,440

¿Subió el precio del dólar? Pues bien, los valores reflejados en el portal de la Sunat, se puede ver una variación al alza en comparación al día de ayer, lunes 28 de septiembre, donde la compra tenía un precio de S/ 3,416 y la venta estaba a S/ 3,425.

Tipo de cambio dólar paralelo: ¿cuánto está la compra y venta?

La diferencia entre compra y venta del dólar es importante para quienes necesitan cambiar soles por dólares o, por el contrario, vender dólares para obtener moneda nacional.

En el mercado paralelo, el dólar paralelo u Ocoña se ubica este martes alrededor de S/ 3,400 para la compra y S/ 3,445 para la venta, de acuerdo con información difundida en el portal cuántoestáeldólar.pe.

Ten en cuenta que el tipo de cambio en el mercado paralelo o las casas de cambio en Perú puede subir o bajar durante una misma jornada debido a factores relacionados con la oferta y demanda de dólares.

¿En cuánto cerró el precio del dólar ayer, según el BCRP?

Identificar el valor del dólar de forma diaria es esencial. En ese marco, puedes revisar el precio no solo en la Sunat, sino también en entidades como el Banco de la Nación, el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) y medios económicos confiables como Bloomberg y Reuters.

De acuerdo al BCRP, el dólar cerró la última sesión de ayer, lunes 28 de septiembre, así: en S/ 3,4420, (con una apertura de S/ 3,4240), mientras que el tipo de cambio interbancario cerró con un valor promedio de S/ 3,4391, con un máximo de S/ 3,4460 y un mínimo de S/ 3,4290.

En resumen, el precio del dólar hoy en Perú presenta distintos valores según el mercado consultado. En el mercado paralelo, la referencia de esta jornada es de S/3,400 para la compra y S/3,445 para la venta, mientras que las entidades financieras como la Sunat maneja sus propia cotización.