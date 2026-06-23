Líneas 3 y 4 del Metro de Lima: Conectarán con las Líneas 1, 2 y el Metropolitano para reducir la congestión vehicular

23/06/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

La construcción de las futuras Líneas 3 y 4 del Metro de Lima se perfila como una de las principales apuestas para enfrentar la congestión vehicular y los extensos tiempos de viaje que afectan diariamente a millones de ciudadanos.

La Autoridad de Transporte Urbano (ATU) confirmó que ambos proyectos se conectarán con las Líneas 1 y 2 del Metro, así como con el Metropolitano y otros sistemas de transporte masivo.

De acuerdo con la entidad, estas obras forman parte del Plan de Movilidad Urbana, documento técnico que busca desarrollar una red integrada de transporte capaz de reducir la congestión vehicular y mejorar la conectividad entre Lima y Callao. La propuesta considera estaciones de intercambio que permitan a los pasajeros trasladarse entre distintos sistemas sin largos recorridos adicionales.

Interconexiones de la Línea 3

La Línea 3 del Metro de Lima contempla un recorrido estratégico de 28 estaciones, uniendo de manera eficiente el norte y el sur de la ciudad desde la Av. Chillón Trapiche (Comas) hasta San Juan de Miraflores. Su diseño está pensado para integrarse por completo con los sistemas de transporte existentes a través de puntos clave:

Estación Central (Av. Garcilaso de la Vega): Se conectará con la Línea 2 del Metro y el Metropolitano, optimizando los viajes de millones de ciudadanos de Lima Norte (Comas, Los Olivos, Independencia, Rímac y San Martín de Porres).

Se conectará con la Línea 2 del Metro y el Metropolitano, optimizando los viajes de millones de ciudadanos de Lima Norte (Comas, Los Olivos, Independencia, Rímac y San Martín de Porres). Estación Conde de San Isidro: Articulará la Línea 3 con la futura Línea 4, así como con los corredores complementarios Rojo (Av. Javier Prado) y Azul (Av. Arequipa).

Articulará la Línea 3 con la futura Línea 4, así como con los corredores complementarios Rojo (Av. Javier Prado) y Azul (Av. Arequipa). Estación Cabitos (Santiago de Surco): Permitirá el transbordo directo con la Línea 1 del Metro, facilitando la continuidad de los viajes y reduciendo drásticamente los tiempos de traslado.

Interconexiones de la Línea 4

La Línea 4 del Metro de Lima y Callao contará con un total de 28 estaciones (incluyendo las 8 del ramal actualmente en construcción), recorriendo el trayecto desde el Callao hasta Santa Anita para conectar de manera eficiente el norte chalaco con el este de Lima. Su diseño incluye interconexiones estratégicas para fortalecer el sistema de transporte público masivo:

Estación Carmen de la Legua: Se integrará con la Línea 2 del Metro, potenciando la articulación de la red en la zona del Callao.

Se integrará con la Línea 2 del Metro, potenciando la articulación de la red en la zona del Callao. Eje La Marina - Javier Prado: Permitirá enlazar directamente con el Corredor Complementario Rojo que opera a lo largo de estas avenidas.

Permitirá enlazar directamente con el Complementario Rojo que opera a lo largo de estas avenidas. Estación La Cultura (San Borja): Logrará una conexión clave al integrarse con la Línea 1 del Metro.

Logrará una conexión clave al integrarse con la Línea 1 del Metro. Estación Mercado Santa Anita (Av. Separadora Industrial): Se sumará una nueva interconexión con la Línea 2, consolidando un nodo fundamental para los usuarios del este de la ciudad.

La futura conexión entre las Líneas 3 y 4 con la actual red de transporte masivo representa uno de los proyectos de infraestructura más ambiciosos para Lima y Callao. Su ejecución podría marcar un antes y un después en la movilidad urbana, ofreciendo viajes más rápidos, seguros y eficientes para millones de ciudadanos.