Puente Pampatama: MTC asegura que el tránsito en vía de Apurímac se restablecerá en los próximos días

28/09/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Desde Apurímac, el ministro de Transportes y Comunicaciones, José Tangherlini, aseguró que los trabajos por recuperar la transitabilidad del puente Pampatama estarían concluyendo en los próximos días a través de Provías Descentralizado.

Coordinación interinstitucional y atención del colapso en la vía

El titular del sector explicó que la emergencia registrada en la infraestructura vial fue provocada por el paso indebido de vehículos con exceso de peso, lo que afectó severamente la conectividad en la zona. Ante esta situación, el Gobierno Nacional dispuso la asistencia inmediata a las autoridades locales.

"El día sábado en horas de la mañana tomamos conocimiento de esta lamentable situación que ha ocurrido por la imprudencia de dos choferes de camiones de carga. Si bien es cierto, este puente se encuentra bajo la jurisdicción del Gobierno Regional, por disposición de la presidenta Keiko Fujimori nos pusimos en contacto con el Gobierno Regional de Apurímac y le ofrecimos el apoyo correspondiente", indicó el ministro.

Asimismo, las autoridades del sector coordinaron el traslado de maquinaria pesada y personal técnico especializado para iniciar de inmediato la evaluación de los daños estructurales e instalar las estructuras temporales necesarias en la zona afectada.

"A través de Provías Descentralizado vamos a brindar la ayuda para poder restablecer la transitabilidad", detalló la autoridad gubernamental.

Despliegue técnico y avances para la recuperación del puente

La intervención en la infraestructura dañada comprende la movilización de módulos provisionales para garantizar el paso seguro de vehículos ligeros y de transporte público. Estas acciones buscan mitigar el impacto económico y social que genera el aislamiento temporal de las comunidades aledañas.

Expertos e ingenieros de Provías Descentralizado continúan ejecutando las labores de limpieza y acondicionamiento en los accesos al río, asegurando que las maniobras se lleven a cabo cumpliendo con todos los estándares de seguridad vial aplicables para emergencias.

De forma paralela, el sector evalúa la elaboración de un proyecto integral que permita la construcción definitiva de un nuevo puente de concreto, el cual garantice una mayor capacidad de carga y resistencia ante futuras eventualidades en la red vial regional.

En ese sentido, el MTC reafirmó su compromiso de acelerar los trabajos técnicos en Apurímac para reabrir el paso vehicular en el menor tiempo posible y garantizar la seguridad de los usuarios en la vía.