Madre e hijo pierden la vida en incendio que habría sido provocado en La Victoria

28/09/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Una mujer de 58 años y su hijo de 43 perdieron la vida tras un voraz incendio registrado en la cuadra 6 del Jr. Sáenz Peña, en el distrito de La Victoria. Según las primeras indagaciones policiales, el siniestro habría sido provocado por el sujeto luego de sostener una discusión con su progenitora, quien el día anterior lo había denunciado por agresión, por lo que los familiares exigen una profunda investigación para esclarecer el caso.

Tensión familiar y pedido de justicia tras el trágico siniestro

Las primeras pesquisas sugieren que la relación entre los fallecidos atravesaba momentos críticos debido a problemas personales del varón, los cuales derivaron en altercados previos que habían sido puestos en conocimiento de la Policía. Este contexto de violencia intrafamiliar habría desencadenado el lamentable hecho en la vivienda compartida.

"Mi hermano se había separado y a veces tomaba, pero no a mayores. Mi mamá me decía 'yo voy a estar con mi hijo porque le quieren hacer daño'", señaló la hija de la víctima.

Ante el desgarrador desenlace, la familia rompió el silencio para exigir la intervención activa de los organismos competentes con el propósito de determinar de manera fehaciente si el fuego se inició intencionalmente o si existieron otros factores externos involucrados.

"Yo pediría a las autoridades que se investigue, que me ayuden por favor", manifestó entre lágrimas la familiar afectada.

🔴🔵#ExitosaNoticias 📰📰 | Una mujer de 58 años y su hijo de 43 perdieron la vida tras un voraz incendio registrado en la cuadra 6 del Jr. Sáenz Peña, en el distrito de La Victoria. Según las primeras indagaciones policiales, el siniestro habría sido provocado por el sujeto... pic.twitter.com/0wapbDq5rA — Exitosa Noticias (@exitosape) September 29, 2026

Despliegue policial e investigación del Ministerio Público

Luego de que las llamas fueran sofocadas por las unidades de bomberos, las fuerzas del orden procedieron al acordonamiento del inmueble para salvaguardar la escena del crimen. Las labores periciales buscan recolectar evidencias físicas y químicas que confirmen el origen exacto del fuego.

Representantes de la Policía Nacional del Perú y del Ministerio Público se hicieron presentes en el lugar para proceder con la identificación oficial de los cuerpos y llevar a cabo la toma de muestras necesarias en la infraestructura siniestrada.

Asimismo, las autoridades del sector coordinaron el inicio inmediato de las diligencias correspondientes para autorizar el levantamiento de los cadáveres y su traslado hacia la Sede Central de Peritajes Forenses para la necropsia de ley.

En ese sentido, el incendio ocurrido en La Victoria deja al descubierto una trágica secuencia de violencia previa, mientras los parientes aguardan el dictamen oficial de las autoridades para determinar las responsabilidades penales del hecho.