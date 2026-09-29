Perú vs. México EN VIVO: hora, canal confirmado y posibles alineaciones del amistoso de fecha FIFA

29/09/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

La selección peruana busca 'limpiarse la cara' tras la goleada 4-1 a manos de Estados Unidos, para afrontar un nuevo desafío ante su similar de México en lo que será el segundo amistoso internacional por fecha FIFA. En la siguiente noticia conoce a detalle el horario, dónde ver y las posibles alineaciones del encuentro.

Perú vs. México: ¿a qué hora se disputará el partido?

La Blanquirroja disputará un nuevo encuentro bajo la dirección técnica de Mano Menezes, quien es el elegido para iniciar el tan ansiado cambio general con la finalidad de que el combinado nacional posea mayor competitividad de cara la Copa América 2028 y las eliminatorias sudamericanas rumbo a la Copa del Mundo 2028.

Luego de la derrota 4-1 ante el conjunto estadounidense, el estratega brasileño deberá establecer una idea de juego con el que pueda plantarse ante el cuadro azteca que viene de empatar 1-1 ante la selección de Colombia y con la experiencia del Mundial 2026 en el que llegó hasta los octavos de final.

El cotejo ante los mexicanos se encuentra programado para llevarse a cabo este martes, 29 de septiembre, desde las 8:00 p.m. en el Sports Illustrated Stadium de Nueva Jersey. Perú prepara cambios en el equipo, Erick Noriega aparece como una de las opciones para iniciar, mientras que Álex Valera podría acompañar a Gianluca Lapadula en el ataque.

André Carrillo también tiene posibilidades de reaparecer luego de superar las molestias que le impidieron jugar ante los norteamericanos. El técnico del equipo peruano tendrá una nueva oportunidad para observar jugadores y ajustar el funcionamiento de un plantel que no mostró nada concreto en el último partido.

Por su parte, México también afronta una etapa de cambios con Rafa Márquez al mando. El conjunto azteca viene de empatar 1-1 con Colombia y tendrá en Gilberto Mora, de apenas 17 años, como una de sus principales novedades.

El joven atacante marcó en ese encuentro y es uno de los futbolistas que el 'Tri' busca consolidar pensando en su próximo proceso. Perú y México volverán a encontrarse después de cuatro años. El último duelo se disputó en septiembre de 2022 y terminó con triunfo mexicano por 1-0.

⚽️ 𝗗𝗼𝗻𝗱𝗲 𝗷𝘂𝗲𝗴𝘂𝗲 𝗟𝗮 𝗕𝗶𝗰𝗼𝗹𝗼𝗿, 𝗮𝗵í 𝗲𝘀𝘁𝗮𝗿á 𝗻𝘂𝗲𝘀𝘁𝗿𝗼 𝗮𝗹𝗶𝗲𝗻𝘁𝗼. 🇵🇪



🇲🇽 México 🆚 #LaBicolor 🇵🇪⁰🏟️ Sports Illustrated Stadium⁰🥅 Amistoso Internacional#UnSentimientoQueNosUne pic.twitter.com/J2uo7kMWgP — La Bicolor (@SeleccionPeru) September 29, 2026

Perú vs. México: ¿cuál es el canal confirmado de transmisión?

Los fanáticos del fútbol podrán disfrutar del encuentro de la selección peruana ante México a través de la señal de América TV y América tvGO , por lo que los hinchas podrán seguir el partido tanto por televisión como mediante la web y app del canal.

Perú vs. México: posibles alineaciones

Perú: Pedro Gallese, Oliver Sonne, Miguel Araujo, Renzo Garcés, Marcos López, Erick Noriega, Yoshimar Yotún, André Carrillo, Bassco Soyer, Jairo Vélez y Gianluca Lapadula.

Pedro Gallese, Oliver Sonne, Miguel Araujo, Renzo Garcés, Marcos López, Erick Noriega, Yoshimar Yotún, André Carrillo, Bassco Soyer, Jairo Vélez y Gianluca Lapadula. México: Raúl Rangel, Jorge Sánchez, Israel Reyes, Johan Vásquez. Mateo Chávez, Erik Lira, Álvaro Fidalgo, Gilberto Mora, Roberto Alvarado, Hirving Lozano y Santiago Giménez.

Es así que, con la consigna de mostrar una mejor versión tras la dura derrota 4-1 a manos de Estados Unidos, la selección peruana se medirá ante su similar de México este martes desde las 8:00 p.m en el marco del segundo amistoso de esta nueva fecha FIFA.