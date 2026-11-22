22/11/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Para tener en cuenta. El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) continuará con su campaña gratuita de trámite y entrega del Documento Nacional de Identidad (DN) en 23 regiones del país, del lunes 23 al domingo 29 de noviembre.

A través de sus plataformas oficiales, la entidad que preside Carmen Velarde Koechlin destacó que este tipo de jornadas acercan los servicios de identificación a las comunidades nativas, centros poblados, caseríos y zonas urbanas, a través de sus brigadas de atención.

¿Dónde se realizarán las campañas itinerantes?

De acuerdo con lo señalado por el Reniec, tienen previsto realizar 266 intervenciones de documentación itinerante en 23 departamentos, las cuales ofrecerán trámites de DNI y asistencia registral. En ese sentido, 170 incluirán la entrega de documentos gestionados, previamente.

En el interior del país, las campañas se desarrollarán en Amazonas, Áncash, Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, Cusco, Huancavelica, Huánuco, Ica, Junín, La Libertad, Lambayeque, Lima, Loreto, Madre de Dios, Moquegua, Pasco, Puno, San Martín, Tacna, Tumbes y Ucayali. Los ciudadanos pueden consultar las fechas, direcciones, locales y horarios de cada jornada en el siguiente enlace.

En Lima Metropolitana, habrá atención el lunes 23 de noviembre en los distritos de Carabayllo, Independencia y Santa Rosa. El martes 24 será el turno de Ancón, Carabayllo, Cercado de Lima, Los Olivos y San Juan de Miraflores.

El miércoles 25 en Independencia y Villa María del Triunfo, el jueves 26 en Carabayllo y San Juan de Lurigancho, y el viernes 27 en Comas, Puente Piedra y Villa El Salvador. También se han previsto campañas en Santa Eulalia, Putinza, Cacra y Hongos, con horarios específicos.

Las jornadas se realizarán de 9:30 a. m. a 1:00 p. m. Desde la entidad recomiendan a los interesados a que antes de trasladarse, deben comprobar que el punto elegido brinde el servicio requerido. Además, exhortan a llegar con anticipación, considerando los cupos disponibles y el tiempo necesario para completar cada trámite.

¿Quiénes pueden acceder al DNI gratuito y qué deben presentar?

La gratuidad comprende a menores de 0 a 17 años, personas con discapacidad, ciudadanos con clasificación de pobreza o pobreza extrema del Sistema de Focalización de Hogares (Sisfoh) y adultos a partir de los 60 años que se encuentren en situación de vulnerabilidad.

También contempla a población indígena u originaria, habitantes de zonas fronterizas o del VRAEM y personas que afrontan barreras para acceder a los servicios de identificación. Asimismo, incluye a mayores de edad que deseen registrar en su DNI la voluntad de donar órganos y tejidos.

Para acceder al beneficio, los solicitantes deben acreditar la condición correspondiente. En los casos de pobreza o pobreza extrema, deberán contar con la constancia de clasificación socioeconómica del Sisfoh. Las personas con discapacidad pueden presentar su certificado de discapacidad, un documento del Conadis, una constancia de un colegio de educación especial o una constancia médica. Además, deben cumplir los requisitos del trámite que soliciten y revisar previamente las condiciones de atención de la campaña elegida.

De esta manera, el Reniec continúa con su campaña para que la mayor cantidad de peruanos puedan obtener su DNI electrónico.