22/11/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

Tras su más reciente gira apostólica por Sudamérica, este domingo 22 de noviembre, el papa León XIV compartió un almuerzo con 13 000 pobres en el Aula Pablo VI del Vaticano, como parte de una tradición que empezó en el año 2017, en el marco de la Jornada Mundial de los Pobres.

Es importante señalar que, el almuerzo fue servido por la Cruz Roja, gracias al compromiso de más de 400 voluntarios, quienes más de 250 de ellos se encargaron de preparar más de 100 mesas y servir tres platos: canelones, estofado con guisantes y helado. Del mismo modo, también participó la Cruz Roja Italiana, en el acompañamiento musical, a cargo de la Banda Nacional.

Oración para que no le falte nada a nadie para vivir

Previo a degustar lo preparado, el santo padre bendijo los alimentos y a los asistentes a través de una oración, donde pidió que ninguna familia carezca de lo necesario para vivir y destacó la importancia de la solidaridad con quienes atraviesan dificultades.

"Señor, ayúdanos a ser testigos de tu amor, da a cada familia la alegría de estar unida en la paz, haz que no le falte a nadie lo necesario para vivir. Te damos gracias, Señor, por esta mesa fraterna y por todos aquellos que han ayudado a preparar esta fiesta", expresó el pontífice.

Asimismo, León XIV agradeció al monseñor Luis Marín de San Martín, su limosnero, y a todo el Dicasterio para el Servicio de la Caridad, por la organización del almuerzo.

"A todos aquellos que han hecho posible que nos encontremos juntos en este momento con su apoyo, con su generosidad, con su servicio; también está aquí la presencia de la Cruz Roja Italiana, a la que queremos agradecer hoy, y a todos ustedes. Hoy todos somos familia", expresó.

Mensaje por la paz

A través de sus plataformas oficiales, el papa León XIV envió un mensaje de oración dedicado a las víctimas de los conflictos bélicos que hay actualmente en el mundo, como, el que viene suscitándose en Ucrania y Oriente Medio.

"Recemos juntos por las víctimas de tantos conflictos que, lamentablemente, siguen sembrando muerte y dolor en el mundo, y por los responsables, para que se esfuercen por encontrar pronto soluciones de reconciliación y paz", se lee en su cuenta de X.

#RecemosJuntos por las víctimas de tantos conflictos que, lamentablemente, siguen sembrando muerte y dolor en el mundo, y por los responsables, para que se esfuercen por encontrar pronto soluciones de reconciliación y paz. — Papa León XIV (@Pontifex_es) November 22, 2026

Como es de conocimiento, desde su asunción al cargo en mayo del 2025, el santo padre ha hecho reiterados mensajes de paz, invocando a los líderes políticos a anteponer las armas por el diálogo.

De esta manera, el papa León XIV continúa con sus actividades oficiales en Roma, tras su exitoso paso por Uruguay, Argentina y el Perú.