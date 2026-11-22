22/11/2026 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

Un equipo del Hospital Regional de Pucallpa permaneció junto al paciente y continuó una operación durante el sismo de magnitud 6,7 registrado la noche del jueves, cerca de las 7:10 p. m., en la región Junín. Las imágenes muestran los momentos de tensión que se vivieron dentro del establecimiento de salud de Ucayali.

Mientras el movimiento sacudía el ambiente y hacía oscilar los equipos, al menos cinco integrantes del personal sanitario mantuvieron sus posiciones continuando tanto los procedimientos quirúrgicos como los anestésicos que estaban en curso.

Personal médico permaneció en el quirófano

La grabación, que se difundió a través de 24 horas en Panamericana, permite observar el movimiento de un balón de oxígeno y de las pantallas conectadas a los equipos utilizados durante la intervención. Pese a ello, el personal siguió concentrado en la atención del paciente.

El reporte no precisa qué tipo de cirugía se realizaba ni informa sobre el resultado posterior de la operación. Por ello, las imágenes documentan la continuidad de la atención durante el temblor, pero no permiten establecer otros detalles sobre la evolución del paciente.

Balance preliminar reportó 15 heridos

El sismo también ocasionó daños en viviendas, infraestructura sanitaria, centros educativos y recintos religiosos. El balance preliminar registró 128 inmuebles afectados, cuatro destruidos y 15 personas heridas. Posteriormente, el sector Salud informó de daños en 15 establecimientos sanitarios.

De acuerdo con la información atribuida al Instituto Nacional de Defensa Civil, buena parte de las viviendas destruidas estaba construida con materiales rústicos. Para las familias damnificadas se anunció asistencia humanitaria con carpas, camas, cocinas y otros artículos básicos.

Zonas críticas requieren vigilancia

La publicación también recoge una evaluación del Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico que identifica 374 zonas críticas expuestas a deslizamientos, derrumbes y caída de rocas en el país. De ellas, 247 presentan peligro alto o muy alto. Estas cifras corresponden a sectores en riesgo, no a lugares donde necesariamente se hayan producido daños por este sismo.

Además, 153 de esos puntos se encuentran cerca de instituciones educativas y 50 próximos a establecimientos de salud, una condición que refuerza la necesidad de vigilancia ante lluvias o nuevos movimientos sísmicos.