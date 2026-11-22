22/11/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

En diálogo con Exitosa, Eduardo Pérez Rocha, exdirector general de la Policía Nacional del Perú, cuestionó que pese a existir cerca de dos mil casos de efectivos policiales involucrados en delitos graves, estos no hayan sido removidos. Según indicó en el 2016 se creó el Tribunal Administrativo Disciplinario compuesto por civiles y que son los que podrían determinar qué agentes no deberían seguir en la institución.

Reforma de la PNP creó tribunal disciplinario civil

Eduardo Pérez recordó la reforma de la ley de la PNP en 2016, que permitió la creación de un tribunal integrado por civiles con facultades para separar a malos efectivos.

"Algo interesante que hablo yo, como excomandante general de la Policía Nacional, es que hasta antes del año 2016, cuando entra PPK y designa a Carlos Basombrío como ministro del Interior, se modifica la ley de la PNP y se crea el Tribunal Administrativo Disciplinario, compuesto por civiles nombrados por el ministro del Interior. Ellos son los únicos que pueden separar a los malos elementos", declaró.

Dos mil policías investigados continúan en la institución

El exdirector general de la Policía Nacional advirtió que alrededor de dos mil policías estarían involucrados en delitos graves, como extorsiones y secuestros, sin haber sido expulsados de la institución.

"Estamos viendo lo que dice Inspectoría. Ya llevamos dos mil casos de intervenciones de policías en delitos graves, incluso involucrados en extorsiones y secuestros. Sin embargo, no se les expulsa. Tenemos más de cinco años de casos que siguen en proceso de investigación y no se les expulsa", señaló.

Pide cambios para expulsar a malos efectivos

Pérez Rocha cuestionó que no se modifique el régimen disciplinario de la PNP y pidió implementar cambios que permitan retirar a los malos elementos.

"El INPE se va a reorganizar y se va a crear la Inspectoría dentro del INPE. ¿El ministro César Astudillo es miembro? ¿Por qué no cambia y modifica el aspecto de este régimen disciplinario para expulsar a los malos elementos?", sostuvo.





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