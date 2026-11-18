18/11/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

La alternativa será gratuita, tendrá el mismo valor legal que el documento físico y contará con mecanismos de seguridad para proteger los datos personales de los usuarios. Conoce cuáles son los requisitos para obtenerlo, dónde podrás utilizarlo y qué debes tener en cuenta para acceder a esta herramienta.

DNI digital no reemplazará al documento físico

El Reniec anunció la implementación del Documento Nacional de Identidad Digital (DNId), una alternativa que busca facilitar la identificación de los ciudadanos en un entorno cada vez más tecnológico. Esta nueva modalidad permitirá acreditar la identidad desde un celular, sin necesidad de presentar obligatoriamente la versión física en aquellos procedimientos que admitan su verificación.

Durante la presentación, la jefa de la institución, Carmen Velarde, explicó que la transformación digital responde a las nuevas dinámicas de la población, que diariamente realiza distintas actividades en el ciberespacio, como pagos sin contacto y solicitudes de servicios mediante aplicaciones móviles.

En ese contexto, el organismo precisó que el DNI Digital tendrá la misma eficacia jurídica, valor legal y fuerza probatoria que el documento convencional y el DNI electrónico. Sin embargo, su obtención será completamente voluntaria, por lo que no supondrá la eliminación ni el reemplazo de las versiones físicas, que continuarán vigentes.

La propuesta busca incorporar una herramienta adicional para que los peruanos puedan identificarse de manera más sencilla, tanto en procedimientos presenciales como virtuales, siempre que las instituciones correspondientes dispongan de los mecanismos necesarios para comprobar su autenticidad.

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¿Qué requisitos debes cumplir para obtenerlo?

Los ciudadanos interesados en acceder al nuevo documento deberán contar con un DNI convencional o electrónico vigente y un teléfono inteligente compatible con la aplicación Perú Pass.

Además, tendrán que superar un procedimiento de validación de identidad que incluirá la comprobación de información personal, factores biométricos y la verificación del documento físico. De acuerdo con lo informado por Reniec, los padres también podrán gestionar el DNI Digital de sus hijos menores de edad.

Otro aspecto importante es que esta identificación incorporará herramientas para proteger la información personal. Los usuarios podrán compartir únicamente los datos indispensables para cada trámite, autorizando su entrega mediante autenticación biométrica o un código PIN.

Asimismo, la comprobación de autenticidad se realizará mediante códigos QR dinámicos y temporales, respaldados por mecanismos criptográficos. Por ello, una fotografía o captura de pantalla del documento no será válida para acreditar la identidad.

Instituciones deberán adaptar sus sistemas

La incorporación del DNI Digital también implicará responsabilidades para las entidades públicas y privadas que decidan aceptar esta modalidad. Estas deberán integrar en sus aplicaciones las herramientas tecnológicas proporcionadas por Reniec y garantizar que la información solicitada sea únicamente la necesaria para cada procedimiento.

La implementación se encuentra respaldada por la Resolución Jefatural N.° D000012-2026-2026-RENIEC/JNAC, publicada el 31 de julio en el diario oficial El Peruano. La disposición establece los lineamientos técnicos, procedimientos y medidas de seguridad para su aplicación progresiva.

En conclusión, el DNI Digital representa un nuevo paso en la modernización de los servicios de identificación en el Perú. Aunque no sustituirá al documento físico, permitirá contar con una alternativa adicional desde el celular, siempre que se cumplan los requisitos y las instituciones tengan habilitada su verificación.