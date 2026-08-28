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Campaña veterinaria GRATUITA este domingo 30 de agosto: ¿Dónde y qué servicios estarán disponibles?

Habrá consultas, desparasitación, antipulgas, corte de uñas, limpieza de oídos, ecografías y vacunación antirrábica, además de vacunas a costo social.

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Cuidado para mascotas (Euroresidentes)

28/08/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad / Actualizado al 28/08/2026

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Los dueños de perros y gatos que busquen atención veterinaria gratuita podrán aprovechar una campaña organizada por la Municipalidad de Lince este domingo 30 de agosto. 

La jornada ofrecerá distintos servicios destinados a la prevención y cuidado de las mascotas, por lo que los vecinos podrán acudir con sus animales y acceder a evaluaciones sin pagar por varias de las prestaciones.

La actividad se desarrollará desde las 9:00 a. m. hasta la 1:00 p. m., en la avenida César Vallejo, cuadra 11, en el cruce con el jirón Mateo Pumacahua, en el distrito de Lince. Además de los servicios veterinarios, la jornada incluirá actividades relacionadas con la adopción responsable y apoyo para animales rescatados.

¿Qué servicios veterinarios serán gratuitos?

La campaña contempla una serie de atenciones básicas para perros y gatos. Entre ellas se encuentra la consulta veterinaria, que permitirá realizar una evaluación general y recibir orientación sobre los cuidados que necesita cada mascota.

También se ofrecerá desparasitación, un procedimiento preventivo para combatir parásitos que pueden afectar la salud de los animales. A esto se suma el tratamiento antipulgas, el corte de uñas, el examen directo de oídos y la limpieza de oídos.

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Uno de los servicios que podría generar mayor interés es la ecografía veterinaria, aunque en este caso los cupos serán limitados. La campaña también contempla la aplicación de la vacuna antirrábica gratuita, pero las dosis estarán disponibles únicamente hasta agotar el stock. Por ello, se recomienda a los propietarios acudir con anticipación si desean acceder a alguno de estos servicios.

La jornada busca facilitar el acceso de los vecinos a servicios básicos de salud animal, especialmente para quienes no cuentan con la posibilidad de acudir regularmente a una veterinaria particular.

Puede ser una imagen de animal y texto que dice "Domingo 30 de agosto De a.m. p.m. Gran Campaña Veteriñaria Av. César Vallejo Cdra Servicios gratuitos Cruce con Jr. Mateo Pumacahua 必 Consultas 兴 Desparasitación Antipulgas 必 Corte uñas 必 Examen directo de oidos 必 Limpleza de ofdos 必 Ecografia veterinaria Cupos limitados 兴 Vacuna antirrábica Stock limitado Adopción de mascotas Vacunas costo social 光 Vacuna KC Leptospira 必 Quintuple Stock limitado 必 Triple felina Canes transportin manta Recolección alimentos な paraa bergues canesrescatado canes rescatados Feria de articulos para mascotas Municipalidad de Lince LINCE - se Γμέa www.munillnce.gob.pe f"

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También habrá vacunas a costo social y adopciones

No todas las prestaciones de la campaña serán gratuitas. La Municipalidad de Lince informó que algunas vacunas estarán disponibles a costo social, por lo que tendrán un precio accesible, pero no forman parte de los servicios sin costo.

Entre las dosis consideradas se encuentran la vacuna KC, destinada a proteger a los perros frente a enfermedades respiratorias; la vacuna contra la leptospira; la quíntuple, que protege contra diversas enfermedades caninas; y la triple felina, dirigida a los gatos. La disponibilidad dependerá del stock existente durante la jornada.

La campaña también tendrá un espacio para promover la adopción responsable. Los asistentes podrán conocer mascotas rescatadas que buscan una familia. Asimismo, se realizará una recolección de alimentos destinados a albergues y perros rescatados, por lo que los vecinos que deseen colaborar podrán llevar productos para apoyar a estos animales.

Como parte de las actividades, también habrá una feria de artículos para mascotas, con productos relacionados con su cuidado.

Para evitar accidentes y facilitar la atención, los perros deberán acudir con correa. En el caso de los gatos, la recomendación es trasladarlos dentro de un transportín y llevar además una manta. Estas medidas buscan reducir el estrés de los animales y evitar que escapen o tengan algún incidente durante la campaña.

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