Alianza Lima: Revelan desde la interna si existe posibilidad de que Pablo Guede continúe como entrenador

28/08/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

Mientras Alianza Lima se prepara para un partidazo ante Deportivo Garcilaso, el nombre de Pablo Guede también empieza a sonar cuando se habla del futuro blanquiazul. El técnico tiene contrato hasta el final del campeonato, pero la gran pregunta es si existe la posibilidad de que continúe como entrenador más allá de ese periodo.

Alianza Lima solo piensa en el campeonato

Alianza Lima anda con la cabeza puesta en la recta final del Clausura 2026. Tras quedarse con el Apertura, el cuadro blanquiazul quiere repetir la historia en esta segunda mitad para quedar a nada de coronarse en la Liga 1.

En medio de este panorama, la continuidad de Pablo Guede se convirtió en uno de los temas que despierta curiosidad entre los aficionados. El estratega tiene contrato con la institución hasta el término del campeonato, por lo que todavía no existe una definición pública sobre lo que ocurrirá después.

Precisamente, Franco Navarro Mandayo, gerente deportivo de Alianza Lima, fue consultado sobre este asunto durante la más reciente edición del programa Fútbol Satélite.

Sin embargo, el directivo evitó revelar detalles sobre una posible conversación privada con Pablo Guede y dejó claro que, por ahora, la prioridad es otra. "Pablo Guede ya lo dijo, estamos enfocados en salir campeones. Es lo único que hablamos, la verdad", comentó Navarro Mandayo.

"Nosotros tenemos una ventaja: la gran mayoría del plantel tiene contratos. Entonces, ya no le va a pasar a Alianza Lima lo que le pasaba años anteriores: de quince jugadores vienen, quince jugadores se van. Hay una base importante con contrato", añadió.

Alianza pone paños fríos al futuro de Guede

El gerente deportivo volvió a ser enfático al referirse al futuro del entrenador argentino. En lugar de adelantar alguna decisión, sostuvo que dentro de Alianza Lima prefieren concentrarse completamente en los objetivos deportivos que tienen por delante.

"Sobre lo de Pablo Guede, nosotros estamos enfocados en salir campeones, en ninguna distracción más y a eso apuntamos. Cada cosa a su debido momento. Nosotros estamos felices, pero hay que estar enfocados en lo que nos atañe, que es el campeonato y en esa línea estamos todos", señaló.

Así, Alianza Lima mantiene el futuro de Pablo Guede sin una definición oficial y concentra todos sus esfuerzos en el campeonato. Desde la interna blanquiazul dejaron claro que la prioridad es salir campeones, mientras la posibilidad de que el entrenador continúe como quedará para ser evaluada "a su debido momento".