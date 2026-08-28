Keiko Fujimori participa de en la solemne Procesión de la Bandera en Tacna por el 97 aniversario

28/08/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

La región de Tacna conmemora este viernes 28 de agosto el 97 aniversario de su reincorporación al Perú con una serie de actividades protocolares en las que participa la presidenta Keiko Fujimori participó en la solemne Procesión de la Bandera, uno de los actos más representativos de la identidad y patriotismo de la Ciudad Heroica.

Actividad solemne en Tacna por el aniversario

Como parte de su recorrido por la región, la presidenta Keiko Fujimori participó en la tradicional Procesión de la Bandera, en Tacna, como parte de las actividades por el 97 aniversario de la reincorporación de la Ciudad Heroica al Perú.

Dichos actos oficiales comenzaron desde las 8:00 de la mañana en la Plaza 28 de Agosto, también conocida como Plaza de la Mujer Tacneña. Como primera actividad oficial de la jornada, la gobernante Keiko Fujimori participó en la Ceremonia de Homenaje a la Mujer Tacneña, organizada por la Benemérita Sociedad de Auxilios Mutuos de Señoras de Tacna.

El acto tuvo como objetivo reconocer el papel histórico desempeñado por las mujeres de esta ciudad durante el periodo de ocupación chilena, antes que se recuperara el territorio.

Aquella etapa fue clave ya que las figuras femeninas tuvieron un papel fundamental en la preservación de la identidad nacional, al contribuir a mantener y transmitir el sentimiento de pertenencia al Perú dentro de sus familias y comunidades, pese a las difíciles circunstancias que atravesó la población.

Keiko Fujimori participó en la Procesión de la Bandera

Posteriormente, la atención se concentró en la tradicional Procesión de la Bandera. Mientras el enorme pabellón nacional avanzaba por las calles de Tacna rumbo al Paseo Cívico, la mandataria participó de la jornada junto con autoridades y ciudadanos que se congregaron para acompañar este acto patriótico.

A su paso, se escuchó el Himno Nacional del Perú, mientras los asistentes expresaban su emoción y reconocimiento con aplausos. Uno de los puntos donde se pudo apreciar la presencia de ciudadanos fue el cruce de la calle Alto Lima con la avenida El Pinto, en inmediaciones de la Municipalidad Provincial de Tacna.

Finalmente, la presidenta Keiko Fujimori participó en la Procesión de la Bandera que constituye una de las expresiones más importantes de identidad en Tacna. Su realización, en el marco del aniversario de la reincorporación de la ciudad al territorio peruano, permite recordar la historia de sus habitantes y reafirmar el profundo vínculo de la población tacneña con la patria.