Precio del dólar HOY en Perú: ¿cuál es la cotización del tipo de cambio este 28 de agosto?

28/08/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Conoce cuál es la cotización del dólar hoy en Perú. Mantenerse informado sobre su precio y tipo de cambio para la compra y venta en la apertura de la jornada de este viernes 28 de agosto, te permitirá tomar decisiones más acertadas.

¿Cuál es el precio del dólar en Perú? Así cotiza hoy

El precio del dólar hoy, viernes 28 de agosto, se mantiene como uno de los principales indicadores económicos de interés para los peruanos, especialmente para quienes realizan operaciones en moneda extranjera, tienen deudas en dólares, reciben ingresos desde el exterior o planean comprar la divisa estadounidense.

Identificar a tiempo cuál es el comportamiento y el valor actual de la moneda extranjera en el mercado cambiario peruano te permitirá tomar decisiones más estratégicas para evitar afectaciones a tu economía.

Pues bien, el precio puede variar debido a distintos factores entre ellos, el comportamiento de los mercados internacionales, las decisiones de política monetaria y las tasas de interés de la Reserva Federal de EE. UU. (FED), la intervención del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), precio de las commodities.

En ese marco, para anticiparte al entorno fluctuante, te revelamos a cuánto cotiza el tipo de cambio para la compra y venta en la apertura de la jornada de este viernes 28 de agosto, según la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat), que representa la referencia oficial utilizada en operaciones tributarias, declaraciones aduaneras y registros contables en el país.

VIERNES 28 DE AGOSTO COMPRA VENTA S/3,340 S/3,348

El precio del dólar reflejado en el portal de la Sunat, se puede apreciar una leve variación en comparación del día de ayer jueves 27 de agosto, donde el tipo de cambio era de S/3,339 y la venta estaba a S/3,350.

Cotización del tipo de cambio del dólar paralelo

También es importante identificar el precio del dólar en el mercado paralelo o casas de cambio en Perú, la cual se ve influenciado por la ley de oferta y demanda. De acuerdo al portal cuántoestáeldólar.pe, el precio del dólar paralelo u 'Ocoña' es el siguiente en la mañana de este viernes 28 de agosto:

Mercado paralelo (casas de cambio): compra S/3,335 | Venta S/3,355. Estos valores varían en comparación con el día de ayer donde la compra se ubicó en S/3,335 mientras que la venta estaba a S/3,360.

Cotización del dólar paralelo u Ocoña.

¿En cuánto cerró el dólar ayer 27 de agosto?

Según el BCRP, institución liderada actualmente por Julio Velarde, la moneda extranjera cerró la última sesión del jueves 27 de agosto, así: en S/3,3460, (con una apertura de S/3,3450), mientras que el tipo de cambio interbancario cerró con un valor promedio de S/3,3446, con un máximo de S/3,3460 y un mínimo de S/3,3430.

Por ello, este viernes 28 de agosto, el mercado paralelo o casas de cambio inicia la jornada con el dólar alrededor de los S/3,35 para la venta y S/3,33 para la compra; mientras que el valor Sunat es de S/3,34 para la compra y S/3,34 para la venta, aunque la cotización puede registrar modificaciones durante el día conforme avancen las operaciones financieras en Perú.